‘5000피’ 이어 코스닥도 4년 만에 ‘천스닥’…25년 5개월 만 최고치

가파르게 오른 코스피와 달리 소외돼 있던 코스닥이 26일 7%가량 급등해 4년 만에 1000포인트를 돌파했다. 종가 기준으로 25년 5개월 만에 최고치다. 코스닥은 장 초반 매수 사이드카가 발동됐는데도 상승세가 이어졌다. 코스피 대형주 쏠림이 완화되고 여당이 ‘코스피 5000’ 다음 목표로 ‘코스닥 3000’을 추진하기로 한 영항으로 풀이된다.

이날 코스닥은 전장보다 70.48포인트(7.09%) 오른 1064.41에 거래를 마감했다. 2000년 9월6일(1074.1) 이후 25년 5개월 만에 가장 높은 수준이다. 코스닥150선물가격 및 현물지수가 6% 넘게 급등하면서 장중엔 지난해 4월10일 이후 처음으로 코스닥에 매수 사이드카가 발동됐다. 매수 사이드카는 프로그램매매 매수호가의 효력을 5분간 정지해 변동성을 줄이는 조치다.

그간 기준지수(1000)를 밑돌 정도로 부진했던 코스닥은 이날 급등으로 2022년 1월 이후 4년 만에 기준지수를 웃돌았다. 코스닥은 출범 당시 기준지수가 100이었지만 2000년 닷컴버블 당시 폭락한 코스닥이 수년간 기준지수를 밑돌자 거래소는 2004년 1월부터 기준지수를 100에서 1000으로 조정했다.

코스닥이 초강세를 보인 배경엔 정부의 증시부양 정책이 있다. 더불어민주당 코스피5000특별위원회는 지난 22일 이재명 대통령과의 오찬에서 ‘코스피 5000’ 다음 목표로 ‘코스닥 3000’을 제시했다.

가파르게 오른 코스피 대형주에 대한 피로감이 큰 만큼 코스닥에 기회가 왔다는 분석도 나온다. 이경민 대신증권 연구원은 “코스닥 강세는 코스닥 3000 정책에 대한 기대가 마중물이 됐지만 근본적인 원인은 순환매”라며 “대형주 쏠림이 완화되면서 코스닥 소외 현상을 주도한 바이오와 2차전지를 중심으로 수급이 이동했고 원화 강세 또한 순환매를 부추기는 요인이었다”고 말했다.

장중 상한가를 기록한 시가총액 4위 레인보우로보틱스를 포함해 에코프로(22.95%), 에이비엘바이오(21.72%) 등 코스닥 대형주가 일제히 강세를 보이며 지수를 견인했다. 코스닥 대형주를 모은 코스닥150지수는 10.97% 급등마감했다. 반면 코스피는 SK하이닉스(-4.04%), 현대차(-3.43%) 등 대형주가 부진하며 40.48포인트(0.81%) 내린 4949.59에 마감했다.

코스피에 쏠렸던 자금도 코스닥으로 향했다. 개인은 코스닥에서 2조9072억원을 순매도했지만 외국인이 4434억원, 기관이 2조6009억원을 각각 순매수했다. 기관 순매수의 대부분은 개인의 코스닥 상장지수펀드(ETF) 순매수 수요였지만 전반적으로 기관과 외국인 모두 코스닥 활성화 기대감에 반응한 셈이다. 유가증권시장에선 개인이 순매수에 나선 반면 기관과 외국인은 순매도했다.

코스닥이 강세를 보이면서 코스닥이 1100선을 넘길 것이란 기대도 커지고 있다. 2000년 3월 2925.5(당시 기준 292.55)를 역대 최고점을 기록한 코스닥은 ‘닷컴버블’이 터지면서 연말까지 80%가량 폭락한 510선까지 밀렸다. 이후 정부의 활성화 대책에도 부진을 면치 못하면서 코스닥은 2000년 이후 1100선 밑에서만 움직여왔다.