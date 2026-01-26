창간 80주년 경향신문

‘5000피’ 이어 코스닥도 4년 만에 ‘천스닥’…25년 5개월 만 최고치

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

가파르게 오른 코스피와 달리 소외돼 있던 코스닥이 26일 7%가량 급등해 4년 만에 1000포인트를 돌파했다.

개인은 코스닥에서 2조9072억원을 순매도했지만 외국인이 4434억원, 기관이 2조6009억원을 각각 순매수했다.

기관 순매수의 대부분은 개인의 코스닥 상장지수펀드 순매수 수요였지만 전반적으로 기관과 외국인 모두 코스닥 활성화 기대감에 반응한 셈이다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

‘5000피’ 이어 코스닥도 4년 만에 ‘천스닥’…25년 5개월 만 최고치

입력 2026.01.26 17:21

수정 2026.01.26 17:23

펼치기/접기
  • 김경민 기자

  • 기사를 재생 중이에요

코스닥 지수는 전 거래일(993.93)보다 70.48포인트(7.09%) 오른 1064.41에 거래를 마친 26일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸에서 직원들이 폭죽을 터트리고 있다. 이준헌 기자

코스닥 지수는 전 거래일(993.93)보다 70.48포인트(7.09%) 오른 1064.41에 거래를 마친 26일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸에서 직원들이 폭죽을 터트리고 있다. 이준헌 기자

가파르게 오른 코스피와 달리 소외돼 있던 코스닥이 26일 7%가량 급등해 4년 만에 1000포인트를 돌파했다. 종가 기준으로 25년 5개월 만에 최고치다. 코스닥은 장 초반 매수 사이드카가 발동됐는데도 상승세가 이어졌다. 코스피 대형주 쏠림이 완화되고 여당이 ‘코스피 5000’ 다음 목표로 ‘코스닥 3000’을 추진하기로 한 영항으로 풀이된다.

이날 코스닥은 전장보다 70.48포인트(7.09%) 오른 1064.41에 거래를 마감했다. 2000년 9월6일(1074.1) 이후 25년 5개월 만에 가장 높은 수준이다. 코스닥150선물가격 및 현물지수가 6% 넘게 급등하면서 장중엔 지난해 4월10일 이후 처음으로 코스닥에 매수 사이드카가 발동됐다. 매수 사이드카는 프로그램매매 매수호가의 효력을 5분간 정지해 변동성을 줄이는 조치다.

그간 기준지수(1000)를 밑돌 정도로 부진했던 코스닥은 이날 급등으로 2022년 1월 이후 4년 만에 기준지수를 웃돌았다. 코스닥은 출범 당시 기준지수가 100이었지만 2000년 닷컴버블 당시 폭락한 코스닥이 수년간 기준지수를 밑돌자 거래소는 2004년 1월부터 기준지수를 100에서 1000으로 조정했다.

코스닥이 초강세를 보인 배경엔 정부의 증시부양 정책이 있다. 더불어민주당 코스피5000특별위원회는 지난 22일 이재명 대통령과의 오찬에서 ‘코스피 5000’ 다음 목표로 ‘코스닥 3000’을 제시했다.

‘5000피’ 이어 코스닥도 4년 만에 ‘천스닥’…25년 5개월 만 최고치

가파르게 오른 코스피 대형주에 대한 피로감이 큰 만큼 코스닥에 기회가 왔다는 분석도 나온다. 이경민 대신증권 연구원은 “코스닥 강세는 코스닥 3000 정책에 대한 기대가 마중물이 됐지만 근본적인 원인은 순환매”라며 “대형주 쏠림이 완화되면서 코스닥 소외 현상을 주도한 바이오와 2차전지를 중심으로 수급이 이동했고 원화 강세 또한 순환매를 부추기는 요인이었다”고 말했다.

장중 상한가를 기록한 시가총액 4위 레인보우로보틱스를 포함해 에코프로(22.95%), 에이비엘바이오(21.72%) 등 코스닥 대형주가 일제히 강세를 보이며 지수를 견인했다. 코스닥 대형주를 모은 코스닥150지수는 10.97% 급등마감했다. 반면 코스피는 SK하이닉스(-4.04%), 현대차(-3.43%) 등 대형주가 부진하며 40.48포인트(0.81%) 내린 4949.59에 마감했다.

코스피에 쏠렸던 자금도 코스닥으로 향했다. 개인은 코스닥에서 2조9072억원을 순매도했지만 외국인이 4434억원, 기관이 2조6009억원을 각각 순매수했다. 기관 순매수의 대부분은 개인의 코스닥 상장지수펀드(ETF) 순매수 수요였지만 전반적으로 기관과 외국인 모두 코스닥 활성화 기대감에 반응한 셈이다. 유가증권시장에선 개인이 순매수에 나선 반면 기관과 외국인은 순매도했다.

코스닥이 강세를 보이면서 코스닥이 1100선을 넘길 것이란 기대도 커지고 있다. 2000년 3월 2925.5(당시 기준 292.55)를 역대 최고점을 기록한 코스닥은 ‘닷컴버블’이 터지면서 연말까지 80%가량 폭락한 510선까지 밀렸다. 이후 정부의 활성화 대책에도 부진을 면치 못하면서 코스닥은 2000년 이후 1100선 밑에서만 움직여왔다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글