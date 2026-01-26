‘오천피·천스닥’ 틈타 불법 리딩방 기승…인공지능 ‘딥페이크’ 기술까지 동원

금융감독원이 최근 국내 증시가 가파르게 오른 틈을 타 유명 증권사 직원을 사칭한 투자 사기가 기승을 부리고 있다며 소비자주의보를 발령했다.

금감원은 26일 “코스피 5000과 코스닥 1000 돌파 등 주식시장이 활황인 점을 악용해 ‘불법 리딩방’ 투자 사기가 발생하고 있다”며 이같이 밝혔다.

금감원에 따르면 최근 사기범들은 유튜브 등 SNS에서 유명 증권사 직원을 사칭하며 주식 투자에 관심을 보이는 투자자에게 ‘단체 채팅방’ 참여를 유도한다.

이후 인공지능(AI) 딥페이크 기술을 이용해 실존하는 전문가인 척 눈속임한 뒤 가짜 투자 수익률을 보여주며 고수익을 낼 수 있다고 속인다. 사기범들은 실제 증권사 앱과 구분이 어려울 만큼 정교하게 만들어진 가짜 주식거래 앱을 설치하도록 유도하기도 한다.

사기범들은 초기에는 수익을 실현한 것처럼 꾸며 투자자들의 의심을 피한 이후 투자금을 가로채 잠적하는 것으로 파악됐다. 최근에는 주가지수와 연동된 선물 등 파생상품에 일정 금액을 ‘베팅’하게 한 뒤 투자금을 가지고 달아나는 수법도 활용되고 있다.

금감원은 “금융투자 상품을 이용하려는 회사가 제도권 금융사인지 반드시 확인하고 유명 증권사 직원이라고 접근하면 해당 금융사 고객센터에 연락해 재직 여부를 반드시 확인해야 한다”고 당부했다.

이어 “링크를 통해 단체 채팅방 참여나 주식거래 앱 설치를 유도하는 업체와는 거래하면 안 된다”며 “불법 업자로 의심되면 즉시 금감원이나 수사기관에 신고해야 한다”고 했다.