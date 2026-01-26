코스피 5000에 이어 코스닥지수가 1000선을 돌파하며 한국 주식시장의 역사를 새로 썼다. 26일 코스닥지수는 전 거래일 대비 70.48포인트(7.09%) 오른 1064.41에 거래를 마감했다. 코스닥지수가 1000에 오른 것은 2022년 1월 이후 처음이고, 2004년 코스닥지수 체계 개편 이후 최고치다.

이날 코스닥지수 폭등은 유가증권시장의 코스피가 숨 고르기 국면에 진입하면서 상대적으로 저평가된 코스닥에 투자자들이 몰린 영향이 컸다. 기관이 역대 최대인 2조6000억원을 순매수했고, 외국인도 4300억원의 순매수를 기록했다. 정부 정책도 호재로 작용했다. 지난 22일 더불어민주당의 코스피 5000 특별위원회가 이재명 대통령과 오찬을 하며 코스닥 3000 달성을 제안했다는 소식에 매수세가 몰렸다. 벤처기업에 투자를 활성화하는 ‘국민성장펀드’ 등도 코스닥 기업 수혜 기대를 높였다. 금융위원회는 연기금 운용 평가 기준에 코스닥을 반영하고, 코스닥벤처펀드 세제 혜택도 늘려 투자를 유도하기로 했다.

그러나 코스닥시장의 체질이 바뀌지 않고선 향후 지속적인 상승을 낙관할 수 없다. 코스닥은 중소·벤처 중심의 성장형 시장이다. 상장 문턱이 유가증권시장보다 낮고 기술력·성장성 평가 비중이 크다. 새로운 기업들이 시장에 진입하는 만큼 부실기업 퇴출도 원활하게 이뤄져야 한다. 지난 5년간 코스닥 신규 상장 기업은 미국·일본 등 주요국보다 3배가량 많지만, 퇴출된 기업은 극소수다. 그런데 코스닥 기업 5곳 중 1곳은 벌어들인 수익으로 이자도 내지 못하는 상태가 3년 이상 지속되는 좀비기업이다.

공모가 부풀리기도 여전하다. 금융감독원 점검 결과 코스닥 신규 상장 기업 10곳 중 3곳은 상장 첫날 종가가 공모가보다 낮고, 증권사의 추정 실적 적중률이 5%에 불과했다. 기업이 상장폐지되면 당장은 투자자들이 피해를 보고 시장에 충격을 줄 수 있다. 그러나 부실기업을 퇴출하는 것이야말로 장기적 관점에선 투자자를 보호하고 시장을 살리는 길이다. 정부는 지난해 코스닥 퇴출 기준을 시가총액 40억원 미만에서 150억원 미만으로 높였다. 2028년엔 시총 300억원 미만 상태가 한 달 지속되면 상장폐지를 검토하기로 했다. 시장 선진화를 위해 맞는 방향이다.

코스닥이 명실상부한 한국판 나스닥으로 자리매김하기 위해선 혁신기업을 발굴하고 시장의 투명성을 높이는 데 전력을 기울여야 한다. 기관투자가와 외국인의 참여를 유도하고, 유가증권시장보다 턱없이 부족한 투자 정보도 확충해야 한다. 코스닥이 작전의 온상이자 ‘개미들의 무덤’이라는 얘기가 더 나와선 곤란하다.