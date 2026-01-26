모잠비크 ‘최악의 홍수’ 발생···도로 끊기고 식량난

아프리카 남부 모잠비크에서 기록적인 호우가 내려 한 달 가까이 큰 홍수 피해가 이어지고 있다.

25일(현지시간) BBC 등에 따르면 피해가 집중된 모잠비크 남부 가자주와 수도 마푸투에서는 인코마티강이 범람하면서 마을 곳곳이 흙탕물에 잠겼다. 두 지역을 잇는 도로는 모든 차량 통행이 금지됐다. 모잠비크 전역에는 홍수 경보 최고 단계인 적색경보가 발령됐다.

모잠비크 국립재난위험관리감축연구소는 남·중부 지역에서 약 64만2000여명의 주민이 홍수 피해를 보았다고 잠정 집계했다. 현재 임시 수용소에 머무르는 주민은 약 5만명에 달한다.

지난달 24일에는 폭우로 51명이 숨졌고, 지난 7일 이후에도 12명이 추가로 사망했다. 당국은 지난해 10월 남아프리카의 우기가 시작된 이후 홍수, 수인성 질병 등으로 숨진 사망자가 최소 125명에 달한다고 밝혔다.

당국은 현재 남아프리카공화국과 브라질, 영국 등이 파견한 구조팀과 함께 수색·구조 작업을 벌이고 있다. 그러나 인코마티강의 상류에 있는 남아공이 자국의 호우 피해를 막기 위해 댐을 방류할 가능성이 있어 모잠비크의 피해가 커질 수 있다는 우려가 나온다.

홍수 피해가 장기화하며 식량난이 심화하고 있다. 주요 도로 통제로 물류 이동이 제한되며 기본 식료품과 코코넛, 연료 등의 가격이 급등하고 품귀 현상이 나타나고 있다. 마라쿠에네 지역의 대피소에는 식량 부족 문제가 발생했다. 이런 현상은 마푸투에서 1500㎞ 이상 떨어진 북서부 테테 지역까지 확산하고 있다.

이번 홍수는 수십년 만에 모잠비크를 강타한 최악의 홍수로 평가된다. 주민 아닌하 비센테 미빙가는 BBC에 “태어난 이후로 이처럼 큰 규모의 홍수 피해를 본 것은 이번이 처음”이라고 말했다. 2000년 사이클론 엘린으로 대홍수가 발생해 약 800명이 사망하고 수십만명의 이재민이 발생한 바 있다.

모잠비크 정부는 주민들에게 학교를 대피소를 제공하기 위해 다음 주로 예정됐던 개학을 연기하는 방안을 검토하고 있다.