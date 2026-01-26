카카오T 제휴 거절 업체 택시는 ‘호출 차단’ 혐의···카카오모빌리티 대표 등 기소

국내 택시업계 점유율 1위인 카카오모빌리티의 ‘콜 차단’ 사건을 수사한 검찰이 카카오모빌리티 대표와 임직원 등 3명을 불구속 상태로 재판에 넘겼다. 검찰은 이들이 경쟁사들에게 택시호출 어플리케이션 ‘카카오T’의 제휴 계약 체결을 요구하고, 이에 응하지 않으면 경쟁사 소속 택시기사에게 가는 호출을 차단했다고 밝혔다.

서울남부지검 금융조사2부(부장검사 직무대리 임세진)는 26일 이 같은 혐의로 카카오모빌리티 대표이사 A씨와 부사장, 사업실장 등 3명을 불구속 기소했다고 밝혔다. 검찰은 카카오모빌리티 법인도 함께 재판에 넘겼다.

검찰에 따르면 이들은 가맹 택시 시장 점유율을 확대하기 위해 경쟁 가맹업체에 카카오T 서비스 품질 향상을 명분으로 제휴 계약 체결을 요구하고, 이를 거절하면 해당 업체 소속 택시 기사들에게 배정되는 카카오T 호출을 차단한 혐의를 받는다.

카카오모빌리티 외에 중소 경쟁 가맹업체 4곳에 소속돼 있던 기사들도 카카오T의 ‘일반 호출’ 기능을 함께 사용해왔다. 가맹 계약을 체결한 가맹기사는 ‘가맹 호출’에 따라 카카오모빌리티로부터 호출을 배정받지만, 일반 호출은 소속 가맹업체와 관계없이 모든 기사가 배정받는다. 다만 일반 호출은 가맹 호출과 달리 기사들이 수수료를 내지 않아도 됐다.

검찰은 카카오모빌리티가 이 점을 노려 2021년 2월부터 2023년까지 경쟁업체 소속 기사들이 계속 카카오T를 사용하려면 수수료를 내거나, 영업상 비밀로 취급되는 주행 데이터를 제공하라고 요구했다고 봤다. 이 같은 요구를 거절하자 카카오모빌리티는 이를 거절한 중소 경쟁업체 소속 기사 1만5000명의 카카오T 접속을 실제 차단했다.

검찰은 2019년 11월부터 이들이 ‘호출 차단’ 방안을 내부검토하면서 공정거래법 위반 소지가 있다고 봐서 실행하지 않은 것으로 파악했다. 그러나 2020년 12월 택시 가맹시장의 경쟁이 심화되고, 정부도 택시 가맹시장의 독과점 해소 목적으로 여객자동차운수사업법을 개정하려는 움직임을 보이는 등 택시 가맹사업의 점유율 확대가 어려워질 것으로 보이자 이를 실행했다는 것이다.

검찰은 카카오모빌리티의 이 같은 요구 때문에 일반호출을 차단당한 기사들은 월 평균 약 101만원의 수입을 잃었고, 중소 업체 1곳은 가맹 운행 차량수가 절반으로 줄기도 했다고 밝혔다.

다만 검찰은 공정거래위원회가 2023년 카카오모빌리티를 고발한 일명 ‘콜 몰아주기’ 사건과 금융위원회가 2024년 카카오모빌리티를 외부감사법 위반 혐의로 고발한 사건에 대해서는 무혐의 처분했다. 앞서 공정위는 비가맹기사들보다 가맹기사들에게 유리하게 일반호출을 배정한 혐의로 카카오모빌리티를 남부지검에 고발했다. 금융위도 카카오모빌리티를 매출액을 부풀린 혐의로 검찰에 고발했는데, 검찰은 이를 모두 인정하기 어렵다고 밝혔다.

카카오모빌리티 측은 이날 “당사의 서비스 품질 저하와 플랫폼 운영에 따른 무임승차 문제를 방지하기 위한 정당한 협의 과정으로, 경쟁을 제한하려는 의도나 행위는 없다”고 밝혔다. 이어 “현재 이 사안에 대한 행정소송이 진행 중이고, 형사 절차에서도 사실관계를 성실히 소명해 나갈 예정”이라고 했다.