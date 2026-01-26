창간 80주년 경향신문

캄보디아 사기단체 ‘룽거컴퍼니’ 조직원 첫 실형

완독

경향신문

본문 요약

캄보디아에서 세를 키운 뒤 태국을 거점으로 한국인 상대 스캠 범죄를 저지른 '룽거 컴퍼니' 조직원들에 대해 법원이 징역형을 선고했다.

이들은 캄보디아와 태국 등을 근거지로 꾸려진 범죄단체 '룽거컴퍼니'의 조직원으로 파악됐다.

앞서 경찰은 룽거컴퍼니가 2024년 7월부터 지난해 7월까지 보이스피싱·로맨스스캠 등 사기범죄를 벌여 국내 피해자 878명으로부터 200억원 이상을 가로챘다고 보고 수사해왔다.

내 뉴스플리에 저장



입력 2026.01.26 19:40

  • 김태욱 기자

  • 기사를 재생 중이에요

룽거컴퍼니 조직원의 국내 송환 장면. 서울경찰청 금융범죄수사대 제공

캄보디아에서 세를 키운 뒤 태국을 거점으로 한국인 상대 스캠(사기) 범죄를 저지른 ‘룽거 컴퍼니’ 조직원들에 대해 법원이 징역형을 선고했다. 이들 조직원에 대한 법원이 실형을 선고한 건 이번이 처음이다.

26일 법조계에 따르면 서울남부지법 형사합의15부(재판장 양환승)는 범죄단체가입·활동, 통신사기피해환급법 위반 등 혐의로 재판에 남겨진 이모씨(24)에게 징역 11년을 지난 16일 선고했다. 함께 재판에 넘겨진 김모씨(42)는 징역 8년을 선고받았다.

이들은 캄보디아와 태국 등을 근거지로 꾸려진 범죄단체 ‘룽거컴퍼니’의 조직원으로 파악됐다. 앞서 경찰은 룽거컴퍼니가 2024년 7월부터 지난해 7월까지 보이스피싱·로맨스스캠 등 사기범죄를 벌여 국내 피해자 878명으로부터 200억원 이상을 가로챘다고 보고 수사해왔다. 경찰은 지난해 9월 이 조직 구성원 36명 중 이씨와 김씨 등 25명을 검거하고, 조직 총책 등 9명은 국제 공조를 통해 태국 현지에서 붙잡았다.

이들은 피해자들에게 연락해 “예전에 복권 사이트에서 손해 보신 걸 보상해주겠다”며 접근했고, “나중에 비싸게 팔 수 있는 코인을 싸게 팔겠다”며 가짜 코인을 파는 등 보이스피싱 범죄를 벌였다. 이씨는 이런 범행을 통해 피해자 206명으로부터 약 61억원을, 김씨는 피해자 116명으로부터 약 24억원을 가로챈 것으로 조사됐다.

이들은 조직 내에 로맨스스캠·코인사기·노쇼사기·기관사칭 등 각 피싱(사기) 범죄 행위별 팀을 꾸려 운영하는 등 체계적으로 움직였다. 총책·본부장 밑에 팀장·팀원 등을 두고 역할을 분담했다. 조직원들은 출·퇴근과 외출·외박을 보고하도록 했고, 업무 중에는 휴대전화와 화장실 사용을 통제받기도 했다.

재판부는 이씨와 김씨가 범행에 가담한 기간이 44일과 23일 정도인 것으로 판단했다. 룽거컴퍼니의 전체 범행 기간은 10개월에 달해 이들이 범행에 가담한 기간은 비교적 짧았지만 법원은 이들에게 중형을 선고했다.

재판부는 “전기통신금융사기 범행은 불특정 다수를 상대로 계획적·조직적으로 이뤄져 사회적 폐해가 매우 크다”며 “특히 국외에 기반을 둔 범죄단체의 경우 수사가 어렵고 범행이 장기화해 피해 규모가 확대되는 경향이 있어 엄벌할 필요가 크다”고 밝혔다.

그러면서 “피고인들은 범죄단체의 목적을 인식한 상태에서 자발적으로 해외로 이동해 가입했고 피해자를 속이는 역할을 수행해 범행 완성에 본질적으로 기여했다”며 “피해자 수와 피해 금액이 매우 크고 업무방해와 마약 범죄까지 저질러 죄책이 가볍지 않다”고 했다.

다만 재판부는 “피고인들이 범행을 반성하고 있고 조직 내에서 비교적 제한적인 역할을 맡았으며 가담 기간도 전체 범행 기간 중 일부에 그친 점 등을 고려했다”며 양형 이유를 설명했다.

이들에게 각각 징역 30년을 구형한 검찰은 재판부의 1심 선고에 불복해 지난 21일 항소한 것으로 전해졌다.이씨와 김씨도 모두 항소장을 제출한 상태다.

이번 선고는 룽거컴퍼니 조직원들에 대한 첫 1심 판단으로 향후 검거된 다른 조직원들에 대한 선고도 잇따를 것으로 보인다.

