[세상 읽기]자극의 시대에 놓치는 것들

요즘은 시사 교양도 재미가 필수다. 우리는 왜 재미있고 자극적인 내용을 좋아할까? 당연한 말이다. 세상살이가 피곤하니 복잡함보다 단순함에 끌리고, 어려운 것보다 재미있어 보이는 것에 관심을 더 준다. 그렇다면 자극적인 말과 글은 어떻게 사람들을 흔들까?



스물일곱 살인 여성이 어느 술자리에서 운명 같은 남성을 만난다. 그런데 그는 사실 테러 혐의 용의자로 쫓기는 처지였다. 그를 취재하던 언론은 둘이 함께 있는 사진을 공개해 버린다. 대중은 그녀를 범죄자와 내통하는 인물로 낙인찍는다. 사람들은 진실이 무언지에 관심을 가지지 않고, 더 자극적이게도 그녀를 창녀로 몰아간다. 미디어는 왜곡된 정보를 진실로 포장해 재생산한다. 대중은 팩트와 그녀의 실추된 명예에는 더 이상 신경 쓰지 않는다. 일부 사람들은 전혀 친분이 없는 여성에게 폭력적인 내용의 우편물을 발송한다.



쇼츠나 릴스에 나올 법한 이 이야기는 하인리히 뵐이 쓴 소설 <카타리나 블룸의 잃어버린 명예>의 줄거리이다. 현대판 마녀사냥 같은 무서운 일이 얼마나 쉽게 일어날 수 있는지를 보여주는 동시에 비판적인 사고의 중요성을 생각하게 한다. 이 소설이 세상에 나온 해는 1974년, 벌써 반세기가 흘렀다. 그사이 인간의 판단력은 좋아졌을까?



OECD가 흥미로운 연구 결과를 발표했다. 생성형 인공지능(AI)을 사용해 과제를 성공적으로 수행한다고 해서 바로 학습으로 이어지는 것은 아니라는 내용이었다. 과제를 연습할 때 AI를 이용해 공부한 학생들은 AI 없이 공부한 학생들보다 문제를 더 잘 풀었다. 하지만 AI 사용을 제한한 시험에서는 AI를 쓸 수 없었던 학생들이 문제를 더 잘 풀었다. 충분히 예측이 가능한 결과다. 물론 같은 연구에서 AI를 명확한 교수 전략과 함께 사용하거나 교육용으로 개선한 AI를 사용하면 앞서 언급한 문제가 해소된다는 내용도 제시했다. 하지만 거의 모든 학생이 일상에서 AI를 사용하는 요즘, 사고 과정 축약하기를 강요하는 이 시기를 어떻게 지나갈 수 있을까? 사람들이 생각하기를 아예 생략해 버린다면 어떤 일이 일어날까? 너무나 걱정되는 상상이다.



지난주 국회에서는 ‘독서국가 선포식’이 열렸다. AI 시대에 필요한 ‘스스로 생각하는 힘’을 독서를 통해 기를 수 있다는 인식에서 추진된 것이라고 한다. 구태의연하게 들릴지 모르지만 나 역시 독서를 통해 답을 찾아야 한다고 말하고 싶다. 다만 한 사람의 말과 글만 접하지 말고, 더 많은 사람들의 책과 생각을 읽고 비판과 대안을 세워보라고 권하고 싶다. 올바른 독서는 나에게 필요한 자극을 걸러주는 거름망을 만들어줄 것이다.



또 다른 방법으로 나는 언젠가부터 유튜브의 설정에서 ‘시청 기록 사용’을 중지한 채 이용한다. 채널 구독은 유지하고 있으므로 구독한 채널에서 관심 있는 영상을 보기는 하지만, 알고리즘이 추천해주는 영상이 첫 화면부터 나를 자극하지는 않는다. 받을 자극을 스스로 조절하겠다는 의지다. 가끔 국내외 상황에 대한 다양한 시각을 살펴보고자 유튜브를 검색한다. 진보와 보수 어느 쪽을 표방하든 한쪽으로 몰아가는 식의 방송을 보면 마치 스포츠 편파 중계 같다. 깊이 있는 해석보다 많은 내용이 추측에 기반해 있고, 진실 여부는 중요하지 않아 보인다. 댓글 논쟁은 무섭기도 하다.



프리드리히 니체는 맹목적인 믿음으로 만들어진 확신이 거짓말보다 더 위험한 진리의 적이라고 했다. 장 자크 루소는 얄팍한 학문으로 치장한 지식인처럼 보이는 자들을 사회의 적으로 규정했다. 극단적, 자극적인 말들은 눈을 어지럽히기 쉽다. 그러니 내 알고리즘 너머의 것들까지도 가리지 말고 비판적으로 읽어 상황을 신중하고 냉철하게 바라보아야 한다. 더불어 자극을 조절할 수 있는 방법을 찾고 사람들과 공유하면 좋겠다. 사회를 위해서, 자신을 위해서.