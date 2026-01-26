울산 태화강 물억새 군락지 방화 혐의 50대 구속영장 신청

울산 태화강 물억새 군락지에 불을 지른 혐의를 받는 50대에 대해 경찰이 구속영장을 신청했다.

울산 북부경찰서는 방화혐의로 긴급체포한 50대 A씨에 대해 구속영장을 신청했다고 26일 밝혔다.

경찰에 따르면 A씨는 지난 24일 오후 7시 26분쯤 북구 명촌교 인근 물억새 군락지에 라이터로 불을 낸 혐의를 받는다.

경찰은 주변 CCTV를 분석해 A씨가 물억새 군락지 주변을 서성이는 장면을 포착했고, 그가 지나간 자리에 불이 난 사실을 확인했다. 이후 동선을 파악해 A씨를 남구의 한 도로에서 붙잡았다.

경찰 조사 결과 방화 지점은 총 6곳으로, A씨는 자전거를 타고 이동하면서 억새에 불을 붙이고 이동해 또다시 불을 붙이기를 반복한 것으로 조사됐다.

범행 이후에는 불이 꺼질 때까지 현장 주변에 머무르다가 자전거를 타고 도주한 것으로 파악됐다.

A씨의 범행으로 태화강 물억새 군락지 일대 억새밭 3.5㏊가 소실됐다. 인명피해는 없었다.

A씨는 경찰 조사에서 범행 일체를 인정한 것으로 확인됐다.

다만 범행 동기에 대해 무관한 답변을 하는 등 일관성 없는 진술을 이어가는 것으로 알려졌다.

경찰 관계자는 “A씨 범행에 고의성과 재범 위험성이 크다고 판단해 구속영장을 신청했다”며 “계획범행이었을 가능성이 크다고 보고 수사를 마무리하는 대로 사건을 검찰에 넘길 계획”이라고 말했다.