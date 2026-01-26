창간 80주년 경향신문

울산 태화강 물억새 군락지 방화 혐의 50대 구속영장 신청

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

울산 태화강 물억새 군락지에 불을 지른 혐의를 받는 50대에 대해 경찰이 구속영장을 신청했다.

경찰에 따르면 A씨는 지난 24일 오후 7시 26분쯤 북구 명촌교 인근 물억새 군락지에 라이터로 불을 낸 혐의를 받는다.

경찰은 주변 CCTV를 분석해 A씨가 물억새 군락지 주변을 서성이는 장면을 포착했고, 그가 지나간 자리에 불이 난 사실을 확인했다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

울산 태화강 물억새 군락지 방화 혐의 50대 구속영장 신청

입력 2026.01.26 19:59

  • 이삭 기자

  • 기사를 재생 중이에요

울산 북구 태화강 물억새 군락지가 불에 탄 모습. 지난 24일 저녁 물억새 군락지에선 화재가 발생해 총 3.5㏊ 정도가 소실됐다. 연합뉴스.

울산 북구 태화강 물억새 군락지가 불에 탄 모습. 지난 24일 저녁 물억새 군락지에선 화재가 발생해 총 3.5㏊ 정도가 소실됐다. 연합뉴스.

울산 태화강 물억새 군락지에 불을 지른 혐의를 받는 50대에 대해 경찰이 구속영장을 신청했다.

울산 북부경찰서는 방화혐의로 긴급체포한 50대 A씨에 대해 구속영장을 신청했다고 26일 밝혔다.

경찰에 따르면 A씨는 지난 24일 오후 7시 26분쯤 북구 명촌교 인근 물억새 군락지에 라이터로 불을 낸 혐의를 받는다.

경찰은 주변 CCTV를 분석해 A씨가 물억새 군락지 주변을 서성이는 장면을 포착했고, 그가 지나간 자리에 불이 난 사실을 확인했다. 이후 동선을 파악해 A씨를 남구의 한 도로에서 붙잡았다.

경찰 조사 결과 방화 지점은 총 6곳으로, A씨는 자전거를 타고 이동하면서 억새에 불을 붙이고 이동해 또다시 불을 붙이기를 반복한 것으로 조사됐다.

범행 이후에는 불이 꺼질 때까지 현장 주변에 머무르다가 자전거를 타고 도주한 것으로 파악됐다.

A씨의 범행으로 태화강 물억새 군락지 일대 억새밭 3.5㏊가 소실됐다. 인명피해는 없었다.

A씨는 경찰 조사에서 범행 일체를 인정한 것으로 확인됐다.

다만 범행 동기에 대해 무관한 답변을 하는 등 일관성 없는 진술을 이어가는 것으로 알려졌다.

경찰 관계자는 “A씨 범행에 고의성과 재범 위험성이 크다고 판단해 구속영장을 신청했다”며 “계획범행이었을 가능성이 크다고 보고 수사를 마무리하는 대로 사건을 검찰에 넘길 계획”이라고 말했다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글