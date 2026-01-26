물고기가 눈앞에서 둥둥 떠다니고, 뽀글뽀글 물방울들이 올라오고 있습니다. 천천히 물결 따라 내 몸이 움직이고, 지금 내가 숨을 쉬고 있는지 참고 있는지 알 수가 없습니다. 어디가 하늘이고 어디가 물속인지, 어디가 열린 곳이고 어디가 막힌 곳인지 알 수가 없습니다. 모든 경계선이 없어지고, 모든 것이 뒤섞여버렸습니다. 두꺼운 유리 너머 천천히 움직이는 물고기와 물방울을 보면서 나의 시선도, 나의 몸도, 나의 시간도 천천히 멈춰버렸습니다.

