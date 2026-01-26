창간 80주년 경향신문

이재명 정부도 “새 원전 2기 건설”

경향신문

본문 요약

이재명 정부가 대형 원자력발전소 2기 신규 건설을 공식화했다.

그동안 쟁점은 11차 전기본에 담긴 신규 원전 건설 계획이었다.

11차 전기본에는 2037~2038년 도입을 목표로 대형 원전 2기와 소형모듈원자로 1기 등 총 3.5GW 규모의 원전을 건설한다는 계획이 담겼는데, 충분한 공론화를 거치지 못했다는 비판이 거셌다.

이재명 정부도 "새 원전 2기 건설"

입력 2026.01.26 20:13

  • 오동욱 기자

기후부 “2038년 준공” 발표

이재명 정부가 대형 원자력발전소 2기 신규 건설을 공식화했다. 인공지능(AI) 인프라 확충 등으로 전력 수요가 급증하고 있는 데 따른 조치로 풀이된다.

그러나 핵폐기물 처리 등 주요 쟁점에 대한 해법을 내놓지 않은 채 여론조사를 바탕으로 원전 증설을 밀어붙인다는 비판이 나온다.

김성환 기후에너지환경부 장관은 26일 정부세종청사에서 브리핑을 열어 “제11차 전력수급기본계획(전기본)의 신규 원전 건설을 계획대로 추진하겠다”고 밝혔다. 김 장관은 “(대국민 여론조사 결과) 원전이 필요하다는 의견이 80% 이상이고, 11차 전기본에 반영된 신규 원전에 대해 60% 이상의 국민이 ‘추진돼야 한다’고 했다”고 배경을 설명했다.

AI 전력 수요·여론조사 근거로
원전 비판 기조서 ‘실용’ 선회
핵폐기물 등 쟁점 해법은 빠져

전기본은 15년간의 전력 수요를 전망해 이에 필요한 전력시설 확충 등 계획을 2년 주기로 수립한다. 윤석열 정부에서 2024~2038년의 계획이 담긴 11차 전기본을 예정보다 늦은 지난해 2월에 확정했고, 이재명 정부는 올해 하반기 완성을 목표로 12차 전기본을 만들고 있다.

그동안 쟁점은 11차 전기본에 담긴 신규 원전 건설 계획이었다. 11차 전기본에는 2037~2038년 도입을 목표로 대형 원전 2기와 소형모듈원자로(SMR) 1기 등 총 3.5GW(기가와트) 규모의 원전을 건설한다는 계획이 담겼는데, 충분한 공론화를 거치지 못했다는 비판이 거셌다.

환경단체 등 시민사회는 고준위 핵폐기물 처리, 신규 원전 부지 선정 기준과 입지 갈등, 사고 발생 시 주민 보호와 책임 문제 등 핵심 쟁점이 공론화 과정에서 다뤄지지 않았다고 반발했다.

그러나 정부는 여론조사와 전력 수요를 근거로 신규 원전 필요성을 강조했다. 에너지저장장치(ESS)와 양수발전 등을 통해 재생에너지의 간헐성(날씨 등에 따른 발전량 변동)을 보완하고, 발전량을 임의로 조절하기 어려운 원전은 유연 운전이 가능토록 운영한다는 방침이다.

한국수력원자력은 조만간 부지 공모 등 관련 절차에 착수할 것으로 보인다. 내년 초까지 부지 선정·예정구역 고시를 마치고, 2030년대 초 건설 허가를 거쳐 2038년까지 준공할 예정이다. 김 장관은 “12차 전기본에서는 AI와 전기차 확산에 따른 전기화 수요를 예측하고, 2050년 탄소중립 달성을 위한 에너지믹스와 분산형 전력망 계획을 수립하겠다”고 말했다.

