이해찬 상임장례위원장에 김민석 총리···백낙청·정청래 공동위원장

고 이해찬 민주평화통일자문회의 수석부의장의 장례 절차를 총괄할 상임 장례위원장에 김민석 국무총리가 선임됐다.

행정안전부는 국무총리를 지낸 고 이해찬 민주평통 수석부의장 유족의 뜻을 받들어 장례 형식은 사회장으로 하고, 대통령 직속 민주평화통일자문회의 기관장을 결합해 장례를 지원한다고 26일 밝혔다.

행안부에 따르면 상임 장례위원장은 김민석 국무총리가 맡고, 시민사회 및 정당 상임공동 장례위원장은 백낙청 서울대 명예교수와 정청래 민주당 대표가 맡기로 했다. 행안부는 “공동 장례위원장으로 각 정당 대표와 각계 사회 원로들을 모실 예정”이라고 밝혔다.

상임 집행위원장은 조정식 대통령 정무특보가 맡고, 공동 집행위원장은 조승래 민주당 사무총장, 윤호중 행정안전부 장관, 방용승 민주평통 사무처장이 맡는다. 이 외 장례위원회 구성은 유족과 정부, 정당, 사회단체 등이 협의해 정할 예정이다.

장례기간은 오는 27일부터 31일까지 닷새간 진행하고, 정부 측 실무지원은 행안부와 민주평통 사무처가 담당한다.