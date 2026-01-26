잠수함 수주 ‘특명’…강훈식·김정관·정의선·김동관 ‘팀 코리아’ 캐나다행

전략경제협력 대통령 특사단 출국…국내 생산 유발 효과 최소 40조원

강훈식 대통령비서실장(사진)이 26일 전략경제협력 대통령 특사 자격으로 캐나다를 방문하기 위해 출국했다. 최대 60조원 규모의 캐나다 초계 잠수함 프로젝트(CPSP) 사업 수주를 지원하기 위한 것으로 김정관 산업통상부 장관과 이용철 방위사업청장이 함께 출국길에 올랐다. 특사단에는 수주전을 벌이는 한화오션·HD현대중공업 컨소시엄 관계자를 비롯해 정의선 현대차그룹 회장과 김동관 한화그룹 부회장이 포함돼 ‘팀 코리아’ 체제로 사업 수주 지원에 나설 예정이다.



강 실장은 이날 인천국제공항에서 기자들과 만나 “이번 잠수함 사업 수주 건은 최근 진행되는 방산 사업 중 가장 큰 규모 중 하나로, 국내 생산 유발 효과만 최소 40조원을 넘을 것으로 추정하고 있다”면서 “수주에 성공하면 300개 이상 협력업체에 일거리가 주어지는 것은 물론이고 2만개 이상의 일자리도 창출될 것으로 기대하고 있다”고 말했다.



강 실장은 “잠수함 수주는 대한민국과 독일 양국으로 압축됐다”면서 “녹록지 않은 상황이라고 판단하고 있다”고 밝혔다.



캐나다 해군이 추진하는 CPSP는 2030년대 중반까지 신규 디젤추진 잠수함 12척을 도입하는 사업이다. 한화오션과 HD현대중공업이 꾸린 한국 컨소시엄과 독일 티센크루프마린시스템(TKMS)이 최종 후보로 막판 수주 경쟁을 펼치고 있다. 독일은 폭스바겐그룹 등이 가세해 대규모 자동차·배터리 공장 등을 캐나다 현지에 설립하는 계획을 패키지로 제시한 것으로 알려졌다. 이번 특사단에 정 회장이 포함된 것도 이에 버금가는 한국 기업의 투자 로드맵을 캐나다 정부에 제안하기 위한 것으로 보인다.



강 실장은 “캐나다 정부 최고위급 인사들을 만나 양국 간 산업·안보 협력을 확대하겠다는 우리 정부의 의지를 직접 전할 것”이라고 말했다. 강 실장은 전날 김 장관과 함께 서울 용산구 전쟁기념관을 찾아 캐나다 6·25 참전용사들을 추모하는 등 정성을 기울이는 모습을 보였다.



강 실장은 캐나다 방문에 이어 곧바로 노르웨이를 찾아 한국산 다연장로켓체계(MLRS) 천무(K-239) 수출 관련 협의를 진행할 계획이다. 강 실장은 “앞으로도 방산 협력, 사업 수주와 관련해 사우디아라비아와 아랍에미리트연합(UAE), 인도네시아, 페루, 노르웨이 등 몇개국이 준비돼 있다”고 밝혔다.

