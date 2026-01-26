창간 80주년 경향신문

잠수함 수주 ‘특명’…강훈식·김정관·정의선·김동관 ‘팀 코리아’ 캐나다행

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

강훈식 대통령비서실장이 26일 전략경제협력 대통령 특사 자격으로 캐나다를 방문하기 위해 출국했다.

강 실장은 이날 인천국제공항에서 기자들과 만나 "이번 잠수함 사업 수주 건은 최근 진행되는 방산 사업 중 가장 큰 규모 중 하나로, 국내 생산 유발 효과만 최소 40조원을 넘을 것으로 추정하고 있다"면서 "수주에 성공하면 300개 이상 협력업체에 일거리가 주어지는 것은 물론이고 2만개 이상의 일자리도 창출될 것으로 기대하고 있다"고 말했다.

강 실장은 "잠수함 수주는 대한민국과 독일 양국으로 압축됐다"면서 "녹록지 않은 상황이라고 판단하고 있다"고 밝혔다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

잠수함 수주 ‘특명’…강훈식·김정관·정의선·김동관 ‘팀 코리아’ 캐나다행

입력 2026.01.26 20:27

수정 2026.01.26 20:28

펼치기/접기
  • 정환보 기자

  • 기사를 재생 중이에요

전략경제협력 대통령 특사단 출국…국내 생산 유발 효과 최소 40조원

'전략경제협력 대통령 특사' 강훈식 비서실장. 연합뉴스

'전략경제협력 대통령 특사' 강훈식 비서실장. 연합뉴스

강훈식 대통령비서실장(사진)이 26일 전략경제협력 대통령 특사 자격으로 캐나다를 방문하기 위해 출국했다. 최대 60조원 규모의 캐나다 초계 잠수함 프로젝트(CPSP) 사업 수주를 지원하기 위한 것으로 김정관 산업통상부 장관과 이용철 방위사업청장이 함께 출국길에 올랐다. 특사단에는 수주전을 벌이는 한화오션·HD현대중공업 컨소시엄 관계자를 비롯해 정의선 현대차그룹 회장과 김동관 한화그룹 부회장이 포함돼 ‘팀 코리아’ 체제로 사업 수주 지원에 나설 예정이다.

강 실장은 이날 인천국제공항에서 기자들과 만나 “이번 잠수함 사업 수주 건은 최근 진행되는 방산 사업 중 가장 큰 규모 중 하나로, 국내 생산 유발 효과만 최소 40조원을 넘을 것으로 추정하고 있다”면서 “수주에 성공하면 300개 이상 협력업체에 일거리가 주어지는 것은 물론이고 2만개 이상의 일자리도 창출될 것으로 기대하고 있다”고 말했다.

강 실장은 “잠수함 수주는 대한민국과 독일 양국으로 압축됐다”면서 “녹록지 않은 상황이라고 판단하고 있다”고 밝혔다.

캐나다 해군이 추진하는 CPSP는 2030년대 중반까지 신규 디젤추진 잠수함 12척을 도입하는 사업이다. 한화오션과 HD현대중공업이 꾸린 한국 컨소시엄과 독일 티센크루프마린시스템(TKMS)이 최종 후보로 막판 수주 경쟁을 펼치고 있다. 독일은 폭스바겐그룹 등이 가세해 대규모 자동차·배터리 공장 등을 캐나다 현지에 설립하는 계획을 패키지로 제시한 것으로 알려졌다. 이번 특사단에 정 회장이 포함된 것도 이에 버금가는 한국 기업의 투자 로드맵을 캐나다 정부에 제안하기 위한 것으로 보인다.

강 실장은 “캐나다 정부 최고위급 인사들을 만나 양국 간 산업·안보 협력을 확대하겠다는 우리 정부의 의지를 직접 전할 것”이라고 말했다. 강 실장은 전날 김 장관과 함께 서울 용산구 전쟁기념관을 찾아 캐나다 6·25 참전용사들을 추모하는 등 정성을 기울이는 모습을 보였다.

강 실장은 캐나다 방문에 이어 곧바로 노르웨이를 찾아 한국산 다연장로켓체계(MLRS) 천무(K-239) 수출 관련 협의를 진행할 계획이다. 강 실장은 “앞으로도 방산 협력, 사업 수주와 관련해 사우디아라비아와 아랍에미리트연합(UAE), 인도네시아, 페루, 노르웨이 등 몇개국이 준비돼 있다”고 밝혔다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글