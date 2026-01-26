북 침투 무인기 ‘동력 원천’ 밝혀야

군경 합동조사, 오씨 단독 범행인지 배후 있는지 규명에 성패 달려

북한에 침투한 무인기 사건에 대한 군경 합동조사가 2주 넘었지만 의문은 풀리지 않고 있다. “북한에 무인기를 보냈다”고 자처하는 민간인들이 나왔는데 군 등 배후가 있는지 등이 아직 명쾌하게 가려지지 않았기 때문이다.



26일 경향신문 취재를 종합하면, 지난 12일 수사를 시작한 군경 합동조사 태스크포스(TF)는 최근까지 사설 무인기 제조업체 ‘에스텔엔지니어링’ 대표 장모씨를 두 차례 불러 조사했다.



직접 북한에 무인기를 침투시켰다고 밝힌 대학원생 오모씨도 지난 24일 조사했다. 오씨는 에스텔엔지니어링 사내이사이기도 하다. TF는 장씨와 오씨, 이 회사 대북이사 김모씨를 피의자로 입건하고 압수수색도 벌였다.



이 사건은 지난 10일 북한 조선인민군 총참모부 대변인이 조선중앙통신을 통해 “지난해 9월27일과 지난 1월4일 각각 경기 파주시 적성면과 인천시 강화군 송해면 일대에서 무인기가 침투했다”고 발표하면서 촉발됐다.



일단 오씨 등이 이 사건의 핵심 인물인 것은 확실해 보인다. 정부는 북한이 공개한 무인기 기종이 우리 군에서 보유하고 있지 않아 민간인이 날려보낸 것으로 추정했다. 이후 동일 기종의 무인기를 날렸다가 조사받은 적이 있는 장씨가 용의선상에 올랐다. 장씨를 조사한 TF는 곧바로 장씨와 대학 선후배 관계인 오씨에게 수사를 집중했다. 오씨는 언론에 인터뷰에서 “장씨는 무인기 제작을 도왔을 뿐”이라며 자신이 무인기를 날렸다고 말했다.



문제는 이들이 윤석열 정부 대통령실에서 일한 경력이 있다는 점이다. 오씨와 장씨는 대통령실에서 언론 모니터링 요원으로 근무했다고 한다. 오씨가 국군정보사령부로부터 1300만원을 지원받아 지난해 4월 엔케이모니터, 글로벌인사이트 등 인터넷 매체를 설립했다는 의혹도 제기됐다. 두 매체 설립에는 정보사 소속 기반조성단 초대 단장을 지낸 오모 대령이 관여한 것으로 알려졌다.



무인기 제조업체가 만들어진 시기도 군 등 국가기관이 개입했을 의심을 키운다. 이 업체의 대북이사로 활동한 김씨는 지난해 1월 한 유튜브 채널에 출연해 장씨·오씨와 함께 에스텔엔지니어링을 설립한 것은 2022년 12월 북한 무인기가 대통령실 상공 인근으로 침투했던 것에서 영향을 받았다고 밝혔다. 업체가 설립될 당시는 2023년 9월 윤 전 대통령이 북한 무인기 침범에 대비하라고 지시해 드론작전사령부를 창설한 때다.



TF는 정보사의 지원을 받아 만들어진 인터넷 매체와 무인기 제조업체 사이에 오씨라는 존재가 공통적으로 등장하는 점에 주목하고 있다. TF는 오씨가 윤석열 정부 대통령실 개입설, 정보사 개입설 등 각종 의혹들을 풀어줄 연결고리로 보고 수사 중인 것으로 전해졌다.



다만 오씨 등의 독자적 행동이었을 가능성도 배제할 수 없다. 오씨와 장씨가 정치적 신념이나 북한을 자극하려고 스스로 일을 꾸몄을 수 있다는 것이다. TF 관계자는 “모든 가능성에 대해 열어놓고 수사를 하고 있다”고 밝혔다.

