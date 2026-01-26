‘민주당 어디까지 닿았나’ 김경 전방위 로비 의혹 일파만파…김 시의원 사퇴

녹취 파일 120여개 경찰 이첩…민주당 전현직 의원 이름 거론

강선우 ‘후원금 쪼개기’·김민석 ‘신도 3000명’ 의혹 등 불거져

강선우 무소속(전 더불어민주당) 의원에게 공천헌금으로 1억원을 줬다는 의혹에서 시작된 김경 전 서울시의원(사진)의 금품 로비 의혹이 일파만파로 퍼지고 있다. 김 전 시의원이 다른 민주당 의원에게도 접촉하려 했다는 녹취가 추가로 나오면서다. 김 전 시의원은 이날 시의원직을 사퇴했다.



26일 경향신문 취재를 종합하면, 서울경찰청 광역수사단 공공범죄수사대는 지난 24일 김 전 시의원 자택 및 양모 전 서울시의회 의장 자택 등 5곳을 압수수색했다. 김 전 시의원에 대한 두 번째 압수수색이었다. 지난 19일 서울시 선거관리위원회는 2023년 10월 서울 강서구청장 재보궐선거를 앞두고 김 전 시의원이 구청장 출마를 위해 민주당 관계자들과 금품 전달 논의를 한 내용이 담긴 녹취파일을 경찰에 이첩했다. 서울시의회가 경찰에 임의제출한 PC엔 120여개 녹취파일이 있는 것으로 전해졌다.



녹취엔 김 전 시의원이 양 전 서울시의장을 통해 당시 민주당에서 공천 관련 실무를 총괄했던 현역 국회의원을 접촉하려 한 내용이 담긴 것으로 전해졌다. 현재 양 전 서울시의장은 피의자로 입건된 상태다. 경찰은 김 전 시의원이 노웅래 전 민주당 의원 보좌관 출신인 김성열 전 개혁신당 최고위원과 금품 전달 관련 통화를 한 녹취도 살펴보고 있는 것으로 알려졌다. 김 전 최고위원은 지난 23일 SNS에 “(김 전 시의원과) 과거 개인적 친분이 있었던 건 사실”이라면서도 “오해와 과장이 섞여있다”고 말했다. 양 전 서울시의장도 금품이 오가지 않았다며 의혹을 부인하고 있다.



이 밖에도 녹취엔 민주당 전현직 국회의원들 이름이 다수 거론된 것으로 알려졌다. 경찰은 여기에 범죄 혐의를 입증할 만한 내용이 있는지 검토 중이다. 아직 수사대상에 전현직 의원들은 포함되지 않은 것으로 전해졌다.



2022년 지방선거를 앞두고 김 전 시의원이 강 의원에게 1억원을 줬다는 ‘공천헌금 1억원 수수 의혹’ 수사도 계속 진행 중이다. 경찰은 이미 김 전 시의원과 강 의원의 전 사무국장인 남모씨를 각각 불러 조사했으며 지난 20일 강 의원도 불러 조사했다. 경찰 관계자는 김 전 시의원, 강 의원의 구속영장 신청 여부에 관해 “수사가 어느 정도 정리돼야 구속영장을 신청할지 판단할 수 있을 것”이라며 “수사를 통해 확인되고 있는 것들이 있다”고 말했다.



경찰은 이들을 조사하는 과정에서 김 전 시의원이 강 의원에게 고액 후원금을 쪼개기 형태로 보낸 정황도 포착했다. 강 의원이 김 전 시의원에게 1억원을 돌려준 뒤인 2022년 10월 김 전 시의원 주변인들이 강 의원 후원 계좌에 수백만원씩 총 8200만원을 입금했다는 것이다. 경찰은 이와 관련해 강 의원의 비서를 지난 23일 참고인으로 불러 조사했다. 2023년 12월에도 비슷한 방식으로 5000만원이 후원된 정황이 있는데 경찰은 이 돈 역시 김 전 시의원과 연관돼 있는지 살펴보는 것으로 알려졌다.



지난해엔 김 전 시의원이 오는 6월 치러질 지방선거에서 김민석 국무총리를 지원하기 위해 특정 종교 단체 신도 3000명을 입당시키려고 했다는 의혹이 나오기도 했다. 당시 민주당은 김 전 시의원이 “영등포구청장 선거에 출마하기 위해 이 같은 당무방해 행위를 한 것으로 보인다”고 판단했다. 이 사건을 계기로 김 전 시의원은 민주당을 탈당했다.



김 전 시의원은 이날 시의원직을 사퇴하면서 “모든 책임을 지고 물러나겠다. 어떠한 숨김도 없이 진실을 밝혀 저의 잘못에 상응하는 법적 처벌을 달게 받겠다”고 말했다.

