해수부, 남해 끝 지키는 ‘여수 거문도’ 올해의 섬 지정

“안보·생태적으로 중요한 영해기점”

해양영토·안보·생태 측면에서 중요한 역할을 하는 섬(영해기점)을 대상으로 선정하는 ‘올해의 섬’에 여수 거문도가 지정됐다.



행정안전부와 해양수산부는 ‘2026년 병오년 올해의 섬’으로 전남 여수시에 위치한 영해기점 유인섬인 거문도를 지정했다고 26일 밝혔다.



여수시 삼산면에 속한 거문도는 여수와 제주도의 중간에 있다. 지리적으로 일본, 중국, 러시아가 이용하는 동아시아 항로의 중심이자 태평양으로 나가는 출구에 해당하는 곳에 자리잡고 있다.



영국 해군이 1885년 3월 러시아의 남하를 막기 위해 거문도에 함대 3척을 보내 2년 가까이 불법 점령하는 등 아픈 역사도 갖고 있다.



행안부는 “거문도는 남해안 먼 바다에 있어 태풍 등 파도와 바람이 강할 때 육지까지 갈 수 없는 어선들의 피항처를 제공하는 역할을 하고 있다”고 설명했다.



섬 전역이 다도해해상국립공원으로 기암괴석, 동백나무 숲길 등 자연 경관이 뛰어난 데다, 삼치·갈치·전갱이·미역·다시마 등의 다양한 특산물이 풍부하다.



여수시는 거문도를 비롯한 섬의 자연·생태적 가치, 문화·역사적 가치 등을 공유하고 섬의 미래 발전 가능성을 국민에게 알리기 위해 오는 9월5일부터 11월4일까지 2개월간 여수 돌산 진모지구 일대에서 ‘2026 여수세계섬박람회’를 개최할 예정이다.



행안부와 해수부는 2023년부터 매년 영해기점 유인섬 중 하나를 올해의 섬으로 지정하고 있다. 한국의 23개 영해기점 중 사람이 거주하는 유인섬은 총 7개다.

