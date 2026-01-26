“주 사무소는 전남” 가안 발표에 광주 “명칭 양보” 불수용 의사 27일 국회 간담회서 최종 조율

광주시와 전남도가 추진하는 행정통합이 특별법 발의를 앞두고 두 시도가 주 청사 소재지 문제로 막판 진통을 겪고 있다.



강기정 광주시장은 26일 “(통합 지방정부의) 청사 주 소재지는 광주가 돼야 하며, 그렇게 되면 어떤 명칭으로 결정되더라도 수용하겠다”고 밝혔다. 반면 전남은 간담회에서 정해진 대로 전남에 주 청사를 설치해야 한다는 입장이다.



광주시와 전남도, 더불어민주당 소속 지역 국회의원들은 지난 25일 광주김대중컨벤션센터에서 3차 간담회를 갖고 행정통합을 통해 출범하는 새 지방정부의 명칭 등에 대해 논의했다.



이날 간담회 직후 김원이 민주당 전남도당 위원장은 “통합 특별시의 명칭은 ‘광주전남특별시’를 가안으로 하고, 주 사무소는 ‘전남’으로 하기로 했다”고 발표했다.



비록 ‘가안’이지만 주 청사가 전남으로 결정됐다는 소식에 광주에서는 거센 반발이 나오고 있다. 강 시장은 “가안 발표 후 광주 시민들은 ‘특별시청이 무안(전남도청사)으로 간다’고 생각하고 있다. 이것은 심각한 문제”라면서 “광주는 과거 도청 이전에 따른 도심 공동화 트라우마가 있어 가볍게 볼 일이 아니다”라고 밝혔다.



광주시와 전남도는 통합 이후에도 기존 청사를 그대로 활용한다는 방침이다. 다만 주 청사를 어디에 설치하느냐를 놓고 양쪽이 입장을 굽히지 않고 있어 갈등은 당분간 이어질 것으로 전망된다. 광주에는 광주광역시청사가 있고 전남 무안에 전남도청사, 순천에는 전남도청 동부청사가 있다.



광주시는 전남이 아닌 광주를 주 청사 소재지로 정해준다면 통합 지방정부 명칭은 양보한다는 입장이다. 명칭을 포기할 만큼 ‘주 청사 가져오기’가 더 중요한 지역 과업이라는 판단 때문이다. ‘전남광주특별시(약칭 광주특별시)’ ‘광주전남특별시’ ‘전라도광주특별시’ 등 3가지 안 모두 수용하겠다는 것이다.



광주시와 전남도, 지역 국회의원들은 27일 오전 국회에서 간담회를 갖고 명칭과 주 청사 소재지 문제 등을 최종적으로 논의할 예정이다. 강 시장은 “특별법안에 ‘주 청사를 광주로 한다’는 내용을 담아야 한다”고 요구했다. 특별법안은 28일 국회에 제출할 예정이다.

