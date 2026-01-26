트럼프 “연방 요원들 언젠가는 떠날 것”

프레티 사망 후 여론 급속 악화

“모든 것 검토 후 결정” 철수 시사

당국, 주정부의 현장 접근 막아

미네소타주 “증거 인멸 우려”

공화당 의원들 ‘합동조사’ 주장

민주당 “국토안보부 장관 탄핵”

미국 미네소타주 미니애폴리스에서 연방 이민단속 요원의 총격으로 시민이 잇따라 숨지면서 여론이 급속도로 악화하자 도널드 트럼프 대통령이 해당 사건을 검토하고 이민단속 요원을 철수할 수 있다고 밝혔다. 집권 공화당 내에서도 진실을 규명하기 위해 연방정부와 미네소타주 정부가 합동조사를 벌여야 한다는 목소리가 나오고 있다.



트럼프 대통령은 25일(현지시간) 월스트리트저널과 한 전화 인터뷰에서 전날 벌어진 앨릭스 제프리 프레티 사망 사건과 관련해 “우리는 모든 것을 검토하고 있으며 곧 결정을 내릴 것”이라고 말했다. 트럼프 대통령은 구체적인 시점은 언급하지 않은 채 “(연방 요원들이) 언젠가는 떠날 것이다. 그들은 놀라운 성과를 냈다”면서 미네소타주에서 이민단속 요원들을 철수시킬 의향이 있음을 시사했다.



다만 트럼프 대통령은 프레티를 사살한 연방 요원의 행동이 적절했는지를 묻는 질문에는 두 차례 즉답을 피했다. 그러면서 “누군가가 시위에 참여하면서 완전히 장전된 총을 들고 탄창 두 개까지 총알로 가득 채운 채 나타나는 것은 마음에 들지 않는다”며 프레티가 총기를 소지한 점을 거론했다.



앞서 트럼프 행정부 관계자들은 연방 요원들의 공격은 정당방위라는 취지로 주장해왔다. 하지만 프레티가 총기를 꺼내거나 연방 요원들을 총기로 위협한 적이 없음을 보여주는 영상이 잇따라 공개돼 논란이 확산하고 있다.



트럼프 대통령이 사건을 “검토하고 있다”며 ‘정당방위’ 주장에서 한발 물러선 듯한 태도를 보이는 데에는 일부 공화당 의원들까지 비판적으로 보는 등 여론이 악화하고 있기 때문으로 해석된다.



톰 틸리스, 빌 캐시디, 리사 머코스키, 데이비드 매코믹, 피트 리케츠 공화당 상원의원은 이민당국에 이 사건과 관련한 추가 정보를 제공할 것을 요구했다. 캐시디 의원은 연방정부와 주정부의 전면적인 합동조사를 촉구했다.



트럼프 대통령의 측근으로 꼽히는 제임스 코머 공화당 하원의원도 폭스뉴스에 출연해 “트럼프 대통령이 미니애폴리스에서 ICE(이민세관단속국) 요원들을 철수시켜 다른 곳으로 보내는 방안을 고려해야 한다”고 밝혔다.



현재 연방정부는 미네소타주 당국의 수사 참여를 거부해 정부에 불리한 증거를 은폐하려 한다는 의혹을 키우고 있다. 미네소타 당국은 프레티 사망 이후 사건 현장에 접근할 수 있는 수색영장을 법원에서 발부받았으나 연방 당국은 주정부의 현장 접근을 저지하고 있다. 이에 미네소타주 당국은 연방법원에 프레티 사망과 관련한 증거 인멸 또는 증거보전 실패를 막아달라는 가처분 신청을 제기했고 법원은 이를 인용했다.



민주당에선 크리스티 놈 국토안보부 장관을 탄핵해야 한다는 주장이 나왔다. 재키 로젠 민주당 상원의원은 “최근 ICE에서 벌어지고 있는 권력 남용은 그가 자신의 부처와 직원들을 통제하지 못하고 있다는 증거”라고 AP통신에 말했다.



버락 오바마, 빌 클린턴 등 민주당 소속 전직 대통령들도 시민들에게 트럼프 정부에 저항하라고 독려하는 성명을 내놨다. 오바마 전 대통령과 부인 미셸 여사는 성명을 통해 “프레티 살해는 가슴 아픈 비극”이라며 “이는 모든 미국인에게 우리 국가의 핵심 가치 중 상당수가 심각한 공격을 받고 있다는 사실을 일깨우는 경고가 돼야 한다”고 밝혔다. 클린턴 전 대통령은 “지금 우리의 자유를 내준다면 우리는 그것을 다시는 되찾지 못할지도 모른다”고 말했다.



미네소타주에 본거지를 둔 주요 기업 최고경영자 60여명은 프레티 사망 사건과 관련해 즉각적인 긴장 완화를 주정부와 연방정부에 촉구한다는 성명을 발표했다. 미니애폴리스 광장에는 약 1000명이 모여 ICE를 규탄하는 시위를 벌였다고 뉴욕타임스는 전했다.

