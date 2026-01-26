대구 달서구 아파트서 불…20여분만에 진화

26일 오후 8시 38분쯤 대구 달서구 도원동 13~20층짜리 아파트에서 불이 나 20여분만에 진화됐다.

불이 나자 소방당국은 인력 110명과 소방 차량 등 장비 37대를 화재현장에 동원해 오후 8시 56분쯤 불을 완전히 껐다.

화재 당시 아파트 일부층 복도에는 연기가 가득 찬 상황이었다. 또 주민들이 대피하는 과정에서 1명이 가벼운 화상을 입은 것으로 알려졌다.

경찰과 소방당국은 정확한 피해규모와 화재 원인을 조사 중이다.