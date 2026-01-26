‘AI 뇌 진단 플랫폼’ 이진형 스탠퍼드대 교수, 에디슨상 수상

이 교수 설립 스타트업의 ‘뉴로매치’ 건강·의료 부문 최종 후보 선정

이진형 미국 스탠퍼드대 교수가 설립한 인공지능(AI) 기반 뇌 진단 플랫폼이 ‘혁신의 오스카’로 불리는 에디슨상 수상작으로 선정됐다.



에디슨상 심사위원회는 이 교수가 설립한 스타트업 엘비스(LVIS)의 뇌 진단 소프트웨어 ‘뉴로매치’가 올해 에디슨상 건강·의료·생명공학 부문 ‘AI 증강진단’ 영역의 수상 최종 후보로 선정됐다고 25일(현지시간) 밝혔다.



에디슨상은 부문별 최종 후보에 오르면 사실상 수상이 확정되며, 이후 금·은·동메달 수상작이 결정된다.



뉴로매치는 뇌파(EEG) 검사 데이터를 AI가 자동 분석해 잡음을 제거하고 이상 신호를 감지하는 클라우드 기반 의료 소프트웨어다. 기존에는 의사가 수시간에 걸쳐 분석하던 뇌파 데이터를 몇분 만에 처리할 수 있어 진단의 정확도와 효율성을 크게 높였다. 특히 뇌 활동을 실제 뇌 구조와 유사한 형태로 재구성해 3차원(3D)으로 시각화하는 ‘디지털 트윈’ 기술이 핵심이다.



이 제품은 미국 식품의약국(FDA)으로부터 세 차례 승인을 받았고, 한국 식품의약품안전처 인증도 완료했다. 이 교수는 “뇌 속에서 일어나는 현상을 직접 관찰할 수 있는 제품”이라며 “기존 설문이나 영상 중심의 진단이 가진 한계를 보완할 수 있다”고 말했다. 그는 “뇌전증이나 치매 같은 질환을 조기에 진단하고 치료 경과를 정밀하게 추적하는 데 큰 도움이 될 것”이라고 설명했다.



서울대 전기공학부를 졸업한 이 교수는 스탠퍼드대 대학원까지 전기공학을 전공하다 외할머니의 뇌졸중을 계기로 뇌 연구로 진로를 바꿨다. 그는 신경세포 연결 구조를 전기회로처럼 분석한 연구로 미국 국립보건원(NIH) 상을 받기도 했다.



이 교수는 “모든 뇌 질환을 조기에 정확하게 진단해 환자의 고통을 줄이는 것이 목표”라며 “장기적으로는 뇌 구조를 본뜬 고효율 AI 개발에도 도전하고 싶다”고 밝혔다.



에디슨상 시상식은 오는 4월 미국 플로리다주 포트마이어스에서 열린다.

