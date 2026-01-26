창간 80주년 경향신문

낡아도 괜찮아…40년 구옥, 취향대로 ‘집꾸’

본문 요약

대다수 신혼부부라면 아파트에서 신혼집을 차리길 희망하건만, 굳이 오래된 주택을 골라 살림을 시작한 사람들도 있다.

27일 EBS 1TV에서 방영되는 <건축탐구 집>은 아파트 대신 주택을 구매해 둘만의 취향으로 가득 채운 30대 부부의 집을 살펴본다.

서울 중구에 있는 회사에 다니는 아내 서유진씨와 경기 화성이 직장인 남편 박민규씨의 신혼집은 위치 선정부터 어려웠다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

낡아도 괜찮아…40년 구옥, 취향대로 ‘집꾸’

입력 2026.01.26 21:22

  • 서현희 기자

EBS1 ‘건축탐구 집’

대다수 신혼부부라면 아파트에서 신혼집을 차리길 희망하건만, 굳이 오래된 주택을 골라 살림을 시작한 사람들도 있다. 27일 EBS 1TV에서 방영되는 <건축탐구 집>은 아파트 대신 주택을 구매해 둘만의 취향으로 가득 채운 30대 부부의 집을 살펴본다.

서울 중구에 있는 회사에 다니는 아내 서유진씨와 경기 화성이 직장인 남편 박민규씨의 신혼집은 위치 선정부터 어려웠다. 두 사람 다 통근하기 좋은 위치의 집은 비쌌다. 서울보다 남쪽으로 내려올 수밖에 없었던 이들이 선택한 곳은 경기 오산. 이들은 지어진 지 40년 되고 5년 동안 비어 있던 집을 구매해 꾸며냈다.

한국 구옥의 상징과도 같은 빨간 벽돌 외관과 달리 부부는 내부를 유럽풍으로 채웠다. 안방을 주방으로 고쳤으며 식탁으로 호주 여행 때 구매한 빈티지 테이블을 놓았다. 오래 방치돼 칙칙했던 지하실은 둘만의 아지트로 변모했다. 미니 주방과 응접실 겸 영화 관람실, 게임방까지 만들었다. 서씨는 왕복 5시간의 통근이 힘들지만 집에서 위안을 얻는다고 말한다. 오후 9시55분 방송.

