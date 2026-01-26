낡아도 괜찮아…40년 구옥, 취향대로 ‘집꾸’

EBS1 ‘건축탐구 집’

대다수 신혼부부라면 아파트에서 신혼집을 차리길 희망하건만, 굳이 오래된 주택을 골라 살림을 시작한 사람들도 있다. 27일 EBS 1TV에서 방영되는 <건축탐구 집>은 아파트 대신 주택을 구매해 둘만의 취향으로 가득 채운 30대 부부의 집을 살펴본다.



서울 중구에 있는 회사에 다니는 아내 서유진씨와 경기 화성이 직장인 남편 박민규씨의 신혼집은 위치 선정부터 어려웠다. 두 사람 다 통근하기 좋은 위치의 집은 비쌌다. 서울보다 남쪽으로 내려올 수밖에 없었던 이들이 선택한 곳은 경기 오산. 이들은 지어진 지 40년 되고 5년 동안 비어 있던 집을 구매해 꾸며냈다.



한국 구옥의 상징과도 같은 빨간 벽돌 외관과 달리 부부는 내부를 유럽풍으로 채웠다. 안방을 주방으로 고쳤으며 식탁으로 호주 여행 때 구매한 빈티지 테이블을 놓았다. 오래 방치돼 칙칙했던 지하실은 둘만의 아지트로 변모했다. 미니 주방과 응접실 겸 영화 관람실, 게임방까지 만들었다. 서씨는 왕복 5시간의 통근이 힘들지만 집에서 위안을 얻는다고 말한다. 오후 9시55분 방송.

