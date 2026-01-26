창간 80주년 경향신문

“박장범 KBS 사장, 계엄 전 보도국장에 전화”

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

언론노조 KBS본부가 12·3 불법계엄 당시 사장 내정자 신분이었던 박장범 사장이 불법계엄 선포 전 최재현 당시 보도국장에게 전화를 걸었다고 주장했다.

KBS본부는 26일 서울 여의도 KBS 사무실에서 기자회견을 열고 "끈질기게 추적한 끝에 최재현 당시 보도국장에게 전화한 주인공이 박장범 현 KBS 사장이라는 사실을 알아냈다"며 "박 사장은 '내란의 밤' 누구로부터 어떤 내용의 연락을 받았고, 최 국장에게 무어라 이야기했는지 빠짐없이 밝혀야 한다"고 했다.

KBS본부는 "계엄 당일 퇴근했던 최 국장이 다시 회사로 돌아와 대통령실 출입기자에게 동향 확인을 지시했고, 취임 후 한 번도 들어가지 않았던 뉴스 부조정실에 들어가 신호 수신 여부를 챙겼다"며 "'무슨 일이냐'는 질문에 최 국장이 '안보 관련'이라는 대답까지 했다"고 주장했다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

“박장범 KBS 사장, 계엄 전 보도국장에 전화”

입력 2026.01.26 21:59

수정 2026.01.26 22:00

펼치기/접기
  • 최서은 기자

  • 기사를 재생 중이에요

KBS노조 “생방송 준비 전달 추정”

사측 “허위 사실…법적 조치 검토”

언론노조 KBS본부가 12·3 불법계엄 당시 사장 내정자 신분이었던 박장범 사장이 불법계엄 선포 전 최재현 당시 보도국장에게 전화를 걸었다고 주장했다. KBS는 2024년 12월3일 밤 지상파 가운데 유일하게 윤석열 전 대통령의 비상계엄 선포 담화를 실시간 방송했다.

KBS본부는 26일 서울 여의도 KBS 사무실에서 기자회견을 열고 “끈질기게 추적한 끝에 최재현 당시 보도국장에게 전화한 주인공이 박장범 현 KBS 사장이라는 사실을 알아냈다”며 “박 사장은 ‘내란의 밤’ 누구로부터 어떤 내용의 연락을 받았고, 최 국장에게 무어라 이야기했는지 빠짐없이 밝혀야 한다”고 했다.

KBS본부는 “계엄 당일 퇴근했던 최 국장이 (전화를 받고) 다시 회사로 돌아와 대통령실 출입기자에게 동향 확인을 지시했고, 취임 후 한 번도 들어가지 않았던 뉴스 부조정실에 들어가 신호 수신 여부를 챙겼다”며 “‘무슨 일이냐’는 질문에 최 국장이 ‘안보 관련’이라는 대답까지 했다”고 주장했다.

이들은 이상민 전 행정안전부 장관이 계엄 당일 윤 전 대통령으로부터 ‘22시 KBS 생방송’ 이야기를 들었다고 수사기관에 진술한 점, 한덕수 전 총리의 1심 판결문에도 ‘생방송이 준비되어 있다’는 말을 들었다는 내용이 기술된 점을 언급하며 “박 사장이 권력자 누군가의 연락을 받아 최 국장에게 방송 준비를 전달했을 거라 추정된다”고 했다.

그러면서 “이 같은 ‘22시 KBS 생방송’ 의혹은 권력이 공영방송에 압력을 넣어 편성을 변경한 명백한 방송법 위반 사안”이라며 경찰의 신속한 수사를 촉구했다.

KBS 사측은 입장문을 내고 “언론노조 KBS본부가 기자회견을 통해 제기한 의혹은 ‘사실과 다름’을 알려드린다”며 “내란 특검과 경찰에서 이미 해당 의혹에 대해 조사했지만, 사실로 밝혀진 바는 전혀 없다”고 반박했다. 그러면서 “오늘 기자회견 내용 가운데 허위사실이나 명예훼손 부분에 대해 향후 법적 조치를 검토할 계획”이라고 밝혔다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글