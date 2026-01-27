지하 4층에서 멈췄던 까치산역 엘리베이터···14년 집념이 해냈다

휠체어 이용객에 악명높았던 까치산역 엘리베이터 지하5층 승강장 연결 안 돼 안전성·구조제약·사유지문제 겹치며 난항 특수공법 활용해 새 엘리베이터 설치 해내 서울지하철, ‘1역사 1동선’ 100% 달성

“엄청 편해졌죠. 매번 아기띠로 다녔는데 이제 유아차를 끌고 지하철을 탈 수 있으니 아이도 편하고, 저도 덜 힘들고요.”

서울지하철 5호선 까치산역 엘리베이터에서 만난 임모씨(강서구 화곡동·34)는 26일 “엘리베이터로 지하 5층 승강장까지 바로 갈 수 있어 이동 동선이 많이 단축됐다”고 말했다. 그는 10개월 된 아이 치료로 일주일에 2번씩 지하철을 타고 병원을 오간다고 했다.

까치산역은 얼마 전까지만 해도 유아차 이용자에겐 불편한 곳이었다. 엘리베이터가 지하 4층까지만 연결돼 있어 정작 승강장이 있는 지하 5층을 가려면 계단을 이용해야 했다. 휠체어 이용자들 역시 리프트를 타고 내려갈 수밖에 없었다.

까치산역이 오랜 기간 ‘끊어진 엘리베이터’를 운영할 수밖에 없었던 이유는 공간의 제약 탓이 컸다.

2011년 실시한 국토교통부 타당성 조사에서는 까치산역은 ‘엘리베이터 설치 불가’ 판정을 받았다. 엘리베이터를 지하 5층까지 한 층 더 파 내려갈 경우 터널의 안전성을 보장할 수 없다는 판단이 내려진 것이다.

역사 내 다른 곳에 엘리베이터를 설치하려는 시도도 지상부에 있는 사유지와 맞물리면서 무산됐다. 서울교통공사 관계자는 “엘리베이터 1기가 들어갈 만한 면적에 많게는 수백억 원씩 부르기 때문에 매입 자체가 불가능했다”고 말했다.

사유지를 확보하지 못하면서 지표면에서부터 수직으로 파 내려가는 통상적인 ‘개착공법’은 시도조차 할 수 없었다. 교통공사는 2011년부터 10년여 년간 수많은 타당성 조사와 설계용역을 거쳐 ‘ㄷ자형 비개착 특수공법’을 시도하기로 했다. 두더지처럼 조금씩 수평·수직으로 파서 이동하는 공법으로 첫 시도이자 도전이었다.

현장을 찾은 김현수 서울교통공사 토목사업소 시설개량팀 차장은 “시작부터 모든 게 난관이었다”라고 말했다.

“한 번도 시도해본 적 없는 굴착방식 도전”

“ㄷ자형 비개착 특수공법은 지금껏 한 번도 시도해본 적 없는 방식이었습니다. 통상적으로는 지표면에서 수직으로 뚫어가야 하는데 승객들이 오가는 지하 1층 대합실에서부터 수평으로 파고 들어가 지상의 사유지를 우회해 승강장 방향으로 하향굴착하는 고난도 기술은 아무도 해본 적이 없었습니다.”

지하도 내부로 굴착기를 들여오는 것부터 어려움의 시작이었다. 현존하는 가장 작은 굴착기 2대를 겨우 들여왔다. 본격적인 공사가 시작됐지만 예상치 못한 어려움이 또다시 찾아왔다.

굴착과정에서 지질조사 결과를 훨씬 웃도는 초고강도 극경암이 발견됐다. 당시 작업한 직원들은 “망치로 쇳덩어리를 부수는 것 같았다”라고 했다.

소형 장비 2대로 극경암을 부숴 나가는 작업은 쉽지 않았다. 공사는 목표 시점보다 1년 가까이 지연됐다. 직원들은 결국 3교대 24시간 가동체계로 전환해 밤낮없이 작업을 진행했다.

오랜 공사 끝에 까치산 엘리베이터는 지난해 12월 19일 공사를 완료했다. 이 과정에서 단 한 건의 안전사고도 발생하지 않았다. 올해 1월부터 양방향 총 2대가 지상에서부터 지하 5층까지 한 번에 승객들을 실어 나를 수 있게 됐다.

까치산역을 마지막으로 서울 지하철은 338개 전 역사에 지상 입구부터 승강장까지 ‘1역사 1동선’ 100%를 달성했다.

서울시의 다음 과제는 ‘전 역사 10분 내 환승’ 달성이다. 지난 3년간 환승민원이 가장 집중된 노원역, 건대입구역, 교대역 등 13개 역사를 대상으로 내부 환승통로 설치, 내부 엘리베이터 설치 등을 추진한다는 계획이다. 이를 통해 교통약자들의 환승시간을 현재 평균 23.3분에서 9.8분까지 단축하는 게 목표다.

오세훈 서울시장은 “그동안 우리 사회에는 교통약자 이동권을 보장해 달라는 요구가 이어져 왔고 1역사 1동선 완성은 그 목소리에 서울시가 정책으로 답한 결과”라며 “서울 지하철은 누구든 차별 없이 이용할 수 있는 보편적인 접근성을 갖춘 약자와의 동행 결정체로 자리매김할 것”이라고 말했다.