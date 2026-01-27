창간 80주년 경향신문

책보다 풍경···‘뷰 맛집’ 도서관 6곳, 머물러 갑니다

경향신문

책보다 풍경···‘뷰 맛집’ 도서관 6곳, 머물러 갑니다

입력 2026.01.27 06:00

수정 2026.01.27 06:22

독서 공간에서 쉼의 공간으로

숲·바다·한옥 풍경 살린 ‘뷰 맛집’ 도서관

도서관은 이제 책만 읽는 장소에 머물지 않는다. 창가에 앉아 풍경을 바라보며 숨을 고를 수 있는 공간으로 쓰임이 넓어지고 있다. 강동숲속도서관 인스타그램 갈무리

창밖으로는 숲이 바짝 다가오고, 유리 벽 너머로는 바다가 시야를 가득 채운다. 한옥 마루 끝에서는 연못의 잔물결이 공간 안으로 스며든다. 도서관은 이제 책만 읽는 장소에 머물지 않는다. 창가에 앉아 풍경을 바라보며 숨을 고를 수 있는 공간으로 쓰임이 넓어지고 있다. 독서의 깊이와 풍경의 여유를 함께 담은 ‘뷰 좋은 도서관’ 여섯 곳을 소개한다.

강동숲속도서관

서울 강동숲속도서관은 책보다 나무가 먼저 눈에 들어오는 곳이다. 자료실 한 면을 채운 유리창 너머로 숲이 바로 이어져 실내와 바깥의 구분이 옅어진다. 좌석마다 콘센트가 마련돼 작업 공간으로도 활용도가 높다. 특히 2층 창가 좌석은 늘 가장 먼저 찬다. 계절이 바뀔 때마다 풍경이 달라져 단골들은 신간보다 숲의 색 변화를 보러 이곳을 찾는다.

문학 특화 도서관답게 시집과 산문 비중이 높고, 종로구가 운영하는 낭독회와 작가 강연은 늘 조기 마감된다. 포토존으로 유명한 폭포연못. @_tacit___제공

청운문학도서관

인왕산 자락에 자리한 청운문학도서관은 한옥 대청마루와 마당, 물소리가 어우러진 분위기가 인상적이다. 신발을 벗고 들어서는 구조 덕분에 공간에 들어오는 순간 말수가 자연히 줄어든다. 이용자들 사이에서 필사 문화가 유독 활발한 것도 이 때문인지 모른다. 문학 특화 도서관답게 시집과 산문 비중이 높고, 종로구가 운영하는 낭독회와 작가 강연은 늘 조기 마감된다. 폭포연못은 MZ세대의 포토존으로 유명하다.

오동숲속도서관은 규모가 크지는 않지만 동선이 단순하고 어린이 자료실이 잘 갖춰져 있어 가족 단위 이용이 잦다. 오동숲속도서관 홈페이지 갈무리

오동숲속도서관

성북구 오동공원 안쪽에 자리한 오동숲속도서관은 목적지를 정해 찾지 않으면 지나치기 쉽다. 대신 동네 주민들의 일상에 가장 자연스럽게 스며 있다. 산책 나온 어르신이 신문을 읽고, 방과 후 학생이 만화책을 고르다 다시 공원으로 나간다. 규모는 크지 않지만 동선이 단순하고 어린이 자료실이 잘 갖춰져 있어 가족 단위 이용이 잦다. 공원 행사와 겹치는 날이면 도서관은 유쾌한 쉼터가 된다.

다대포해수욕장 뷰의 다대도서관 해질녘 풍경 @yeunjungso 제공

다대도서관

부산 다대도서관에서 책을 읽다 고개를 들면 다대포해수욕장의 파도와 하늘이 한 장면에 들어온다. 특히 창가 좌석에서는 파도의 높낮이가 그대로 시간의 흐름이 된다. 해 질 무렵 옥상 정원에서 펼쳐지는 ‘노을 쇼’는 하루 한 번 열리는 정규 프로그램에 가깝다. 지하철역에서 도보 5분 거리로 접근성이 좋아 여행객과 지역 주민이 자연스럽게 섞여 있다.

연못과 연꽃이 가까이 닿아 있어 감성을 더하는 연화정도서관 @ejlovebn12 제공

연화정도서관

전주 덕진공원 연못가에 자리한 연화정도서관은 연못 한가운데 ‘ㄱ’자 형태의 한옥으로 조성됐다. 연못과 연꽃이 가까이 닿아 있어 책상에 앉아 있어도 시선은 물 위로 자주 빠져나간다. 오래 붙잡고 읽기보다 중간중간 시선을 풀어주는 독서에 어울리는 공간이다. 지역문화 자료가 비교적 충실해 전주를 공부하러 온 방문객의 비중도 높다.

약 1800권의 시집으로 가득 채워진 학산숲속시집도서관 @sobak_sodam 제공

학산숲속시집도서관

전주 맏내호수 숲길 안쪽에 자리한 학산숲속시집도서관은 표지판이 작아 두어 번쯤 두리번거리게 된다. 장서의 대부분은 시집으로, 대출보다 열람이 중심이다. 한 문장만 옮겨 적고 나가는 사람, 아무 페이지나 펼쳐 놓고 오래 침묵하는 사람이 공존한다. 약 1800권의 시집이 만드는 공기는 도서관이라기보다 작은 전시장에 가깝다. 비 오는 날이면 책장 넘기는 소리보다 숲의 빗소리가 더 크게 들린다.

