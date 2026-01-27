[속보]이해찬 전 총리 시신 인천공항 도착…김민석·정청래 등 영접

베트남 출장 중 별세한 이해찬 민주평화통일자문회의 수석부의장의 시신이 27일 오전 인천국제공항에 도착했다. 김민석 국무총리, 정청래 더불어민주당 대표를 비롯한 민주당 지도부가 공항에서 운구 행렬을 영접한다.

이 수석부의장의 시신을 실은 대한항공 KE476편 항공기는 이날 오전 0시41분쯤 베트남 호찌민 떤선녓국제공항에서 이륙해 오전 6시53분쯤 인천국제공항에 도착했다. 이 항공편에는 유가족과 함께 대통령 정무특별보좌관인 조정식 민주당 의원, 같은 당 이재정·김영배·김현·이해식·정태호·최민희 의원 등이 탑승했다. 이 수석부의장의 관은 대형 태극기에 감싸여 이송됐다.

이 수석부의장의 시신은 이날 오전 서울 종로구 서울대병원 장례식장으로 운구될 예정이다. 장례는 이날부터 오는 31일까지 닷새간 기관·사회장으로 엄수된다. 사회장은 사회에 현저한 공을 남긴 인사가 사망한 경우 관련 단체를 중심으로 시행하는 관습상 장례를 말한다. 예우를 위해 민주평통의 예규에 따른 기관장을 겸하는 형식을 취했다.

상임 장례위원장은 김민석 국무총리가, 시민사회·정당 상임공동 장례위원장은 백낙청 서울대 명예교수와 정청래 민주당 대표가 맡았다. 민주평통과 민주당이 장례를 공동 주관한다. 민주당 지도부가 상주 역할을 할 계획이다.

민주당은 이번 주를 이 수석부의장에 대한 추모 기간으로 지정했다. 시·도당엔 분향소를 설치하고 전국에 추모 현수막을 건다.