중부지방 중심 강추위 계속…낮에도 영하권·체감온도 더 낮아

당분간 중부지방을 중심으로 아침 기온이 영하 10도 안팎을 보이는 등 매우 추운 날씨가 이어지겠다.

기상청은 “북쪽에서 내려오는 찬 공기의 영향으로 27일은 수도권·강원 내륙에, 28일부터 당분간 중부지방과 경북 내륙·북동 산지 등을 중심으로 아침 기온이 영하 10도 안팎이 되겠다”고 27일 예보했다.

경기 북부 내륙, 강원 내륙·산지, 경북 북동 산지에는 한파 특보가 발효됐다. 바람도 불면서 체감온도는 더 낮겠다.

27일 오전 5시 현재 기온은 서울 영하 6.3도, 인천 영하 5.2도, 수원 영하 5.8도, 춘천 영하 11.1도, 강릉 영하 2.1도, 청주 영하 3.3도, 대전 영하 2.3도, 전주 영하 3.4도, 광주 영하 0.5도, 제주 5.4도, 대구 영하 0.1도, 부산 영하 0.1도, 울산 영하 0.4도, 창원 영하 0.4도 등이다.

27일 낮 최고기온은 영하 3도~영상 8도가 되겠다.

서울과 일부 경기 내륙, 강원 중·남부 내륙, 강원 동해안·산지, 경상권을 중심으로는 대기가 매우 건조하겠다. 기상청은 “바람도 강하게 불면서 작은 불씨가 큰불로 번질 수 있으니, 야외활동 시 화기 사용을 주의해달라”고 말했다.