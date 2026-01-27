‘은 통장’ 잔액 1년 사이 7배…올들어서만 1000억 증가

은(銀) 투자 금융상품인 실버뱅킹 잔액이 급격히 늘고 있다.

금과 함께 대표적 귀금속인 은 시세가 가파르게 오르면서 투자자 관심이 집중된다.

27일 금융권에 따르면 신한은행에서 판매된 실버뱅킹 잔액은 지난 23일 기준 총 3463억원으로 집계됐다.

실버뱅킹 잔액은 지난해 8월 말 753억원, 9월 말 1052억원, 10월 말 1286억원, 11월 말 1450억원, 12월 말 2410억원 등 매달 역대 최대를 경신했다.

지난달 말 이후로는 증가세가 한층 더 가팔라져 불과 한 달도 채 지나지 않았는 데도 잔액이 1000억원 이상 증가했다.

지난해 1월 말(477억원)과 비교하면 1년 만에 7배 이상 불어난 셈이다.

실버뱅킹은 통장 계좌를 통해 은에 간접 투자하는 상품으로 신한은행의 실버뱅킹 계좌 수는 이달 들어 처음 3만개를 돌파하는 등 지난 23일 기준 총 3만891개에 달했다.

지난 2022년 1월 1만6000개 수준이었던 계좌 수는 2025년 2월 1만7000개, 4월 1만8000개, 7월 1만9000개를 기록했고 9월에는 2만1000개, 10월 2만4000개, 12월 2만7000개에 이어 이달 3만개를 돌파했다.

은 현물 가격은 지난 24일 기준 온스당 100달러를 처음 돌파했다. 최근 그린란드를 둘러싼 지정학적 긴장 고조 등으로 미국 달러화 대신 금이나 은 등 귀금속에 투자하는 경향이 짙어졌기 때문이다. 전 세계적인 은 시가 합계는 약 6조달러에 달하는 것으로 알려졌다.