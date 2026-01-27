창간 80주년 경향신문

‘은 통장’ 잔액 1년 사이 7배…올들어서만 1000억 증가

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

은 투자 금융상품인 실버뱅킹 잔액이 급격히 늘고 있다.

실버뱅킹은 통장 계좌를 통해 은에 간접 투자하는 상품으로 신한은행의 실버뱅킹 계좌 수는 이달 들어 처음 3만개를 돌파하는 등 지난 23일 기준 총 3만891개에 달했다.

지난 2022년 1월 1만6000개 수준이었던 계좌 수는 2025년 2월 1만7000개, 4월 1만8000개, 7월 1만9000개를 기록했고 9월에는 2만1000개, 10월 2만4000개, 12월 2만7000개에 이어 이달 3만개를 돌파했다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

‘은 통장’ 잔액 1년 사이 7배…올들어서만 1000억 증가

입력 2026.01.27 07:24

  • 정유미 기자

  • 기사를 재생 중이에요

연합뉴스

연합뉴스

은(銀) 투자 금융상품인 실버뱅킹 잔액이 급격히 늘고 있다.

금과 함께 대표적 귀금속인 은 시세가 가파르게 오르면서 투자자 관심이 집중된다.

27일 금융권에 따르면 신한은행에서 판매된 실버뱅킹 잔액은 지난 23일 기준 총 3463억원으로 집계됐다.

실버뱅킹 잔액은 지난해 8월 말 753억원, 9월 말 1052억원, 10월 말 1286억원, 11월 말 1450억원, 12월 말 2410억원 등 매달 역대 최대를 경신했다.

지난달 말 이후로는 증가세가 한층 더 가팔라져 불과 한 달도 채 지나지 않았는 데도 잔액이 1000억원 이상 증가했다.

지난해 1월 말(477억원)과 비교하면 1년 만에 7배 이상 불어난 셈이다.

실버뱅킹은 통장 계좌를 통해 은에 간접 투자하는 상품으로 신한은행의 실버뱅킹 계좌 수는 이달 들어 처음 3만개를 돌파하는 등 지난 23일 기준 총 3만891개에 달했다.

지난 2022년 1월 1만6000개 수준이었던 계좌 수는 2025년 2월 1만7000개, 4월 1만8000개, 7월 1만9000개를 기록했고 9월에는 2만1000개, 10월 2만4000개, 12월 2만7000개에 이어 이달 3만개를 돌파했다.

은 현물 가격은 지난 24일 기준 온스당 100달러를 처음 돌파했다. 최근 그린란드를 둘러싼 지정학적 긴장 고조 등으로 미국 달러화 대신 금이나 은 등 귀금속에 투자하는 경향이 짙어졌기 때문이다. 전 세계적인 은 시가 합계는 약 6조달러에 달하는 것으로 알려졌다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글