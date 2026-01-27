창간 80주년 경향신문

윤석열 '명태균 무상 여론조사' 재판 시작···'공범' 김건희는 내일 선고

본문 요약

정치브로커 명태균씨에게 무상 여론 조사를 제공 받은 혐의로 기소된 윤석열 전 대통령의 첫 재판이 27일 열린다.

윤 전 대통령은 김건희 여사와 공모해 2021년 6월부터 2022년 3월까지 명씨로부터 총 2억7440만원 상당의 여론조사를 무상으로 제공받은 혐의를 받는다.

윤 전 대통령과 김 여사는 명씨로부터 공표 여론조사 36회, 비공표 여론조사 22회를 무상으로 제공받았다고 의심받는다.

윤석열 ‘명태균 무상 여론조사’ 재판 시작···‘공범’ 김건희는 내일 선고

입력 2026.01.27 07:29

수정 2026.01.27 07:36

  • 강한들 기자

  • 기사를 재생 중이에요

윤석열 전 대통령이 지난 9일 서울 서초구 서울중앙지법에서 열린 윤 전 대통령의 내란 우두머리 혐의 사건과 김 전 장관 등의 내란 중요임무 종사 혐의 사건의 결심공판에서 발언하고 있다. 서울중앙지법 제공

윤석열 전 대통령이 지난 9일 서울 서초구 서울중앙지법에서 열린 윤 전 대통령의 내란 우두머리 혐의 사건과 김 전 장관 등의 내란 중요임무 종사 혐의 사건의 결심공판에서 발언하고 있다. 서울중앙지법 제공

정치브로커 명태균씨에게 무상 여론 조사를 제공 받은 혐의로 기소된 윤석열 전 대통령의 첫 재판이 27일 열린다.

서울중앙지법 형사합의33부(재판장 이진관)는 이날 오후 2시 윤 전 대통령과 명씨의 정치자금법 위반 혐의 사건 첫 공판준비기일을 연다. 공판준비기일은 정식 재판에 앞서 검찰·피고인 측 의견을 듣고 입증 계획을 세우기 위해 열리고, 피고인 출석 의무는 없다.

윤 전 대통령은 김건희 여사와 공모해 2021년 6월부터 2022년 3월까지 명씨로부터 총 2억7440만원 상당의 여론조사를 무상으로 제공받은 혐의를 받는다. 윤 전 대통령과 김 여사는 명씨로부터 공표 여론조사 36회(1억5840만원 상당), 비공표 여론조사 22회(1억1600만원 상당)를 무상으로 제공받았다고 의심받는다. 두 사람이 이익의 절반씩을 범죄 수익으로 얻었다고 보고 1억3720만원 추징보전도 청구했다.

민중기 특별검사팀은 윤 전 대통령 부부가 여론조사 결과를 받은 대가로 2022년 6·1 국회의원 보궐선거에서 김영선 전 국민의힘 의원 등이 공천받도롣 영향력을 행사했다고 봤다.

명씨에겐 불법 여론조사를 공여한 혐의가 적용됐다.

김 여사는 지난해 8월29일 같은 혐의로 구속기소돼, 오는 28일 1심 선고를 앞두고 있다. 특검팀은 지난달 결심 공판에서 정치자금법 위반 혐의에 대해 징역 4년과 추징금 1억3720만원을 구형했다.

김 여사는 이와 함께 도이치모터스 주가조작(자본시장법 위반), 건진법사·통일교 청탁 의혹(특정범죄 가중처벌법상 알선수재) 등 혐의도 받고 있다. 특검팀은 이 혐의들에 대해서는 징역 11년과 벌금 20억원, 추징금 8억1444만원을 구형했다.

