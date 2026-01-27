기업 체감경기 석달만에 악화…서비스업 등 비제조업 부진

반도체 등 제조업 수출 호황에도 서비스업 등 비제조업 실적이 악화하면서 기업들의 체감 경기가 석 달 만에 나빠졌다.

한국은행이 27일 발표한 1월 기업경기조사에 따르면 이달 전산업 기업심리지수(CBSI)는 전월보다 0.2포인트(p) 내린 94.0으로 집계됐다.

앞서 반도체 수출 호황과 비제조업 연말 특수 등의 영향으로 지난해 11월(+1.5p)과 12월(+1.6p) 두 달 연속 올랐다.

CBSI는 기업경기실사지수(BSI) 가운데 주요 지수(제조업 5개·비제조업 4개)를 바탕으로 산출한 심리 지표다. 과거(2003년 1월∼2024년 12월) 평균(100)을 웃돌면 경제 전반에 대한 기업 심리가 낙관적, 반대로 밑돌면 비관적이라는 뜻이다.

산업별로 제조업 CBSI(97.5)는 생산(+1.1p) 및 신규수주(+1.0p), 업황(+0.7p) 등을 중심으로 전월보다 2.8p 상승했다.

반면 비제조업 CBSI(91.7)는 자금사정(-1.5p)과 채산성(-0.9p) 악화 등의 영향으로 2.1p 하락했다.

2월 CBSI 전망치는 제조업(95.0)과 비제조업(88.4) 모두 1.0p 올랐다. 전산업도 1.0p 오른 91.0으로 집계됐다.

세부 업종별 기업경기실사지수(BSI) 흐름을 보면 제조업 중에서는 1차 금속과 기타기계·장비, 고무·플라스틱 등을 중심으로 생산과 신규 수주, 업황이 개선됐다.

반면 비제조업 실적은 전문 과학 및 기술 서비스업, 전기·가스·증기, 정보통신업 등의 채산성과 자금 사정 악화가 두드러졌다.

BSI에 소비자동향지수(CSI)까지 반영한 1월 경제심리지수(ESI)는 전월보다 0.5p 오른 94.0으로 집계됐다. 계절적 요인을 제거한 ESI 순환변동치(95.8)도 0.6p 상승했다.