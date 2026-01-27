이민 단속국 비판에 한 발 물러선 트럼프 “책임자 교체, 수사 이어갈 것”

도널드 트럼프 미국 대통령이 미네소타주에서 진행해오던 강경한 시위 진압 및 무차별적 불법이민자 단속 기조에서 한발 물러섰다. 연방 요원의 총격으로 인해 미국 시민권자가 숨진 이후 여야를 가리지 않고 트럼프 행정부에 대한 비난과 우려가 고조되고, 반정부 시위가 전국적 확산 조짐을 보이자 위기감을 느낀 데 따른 수습 시도로 풀이된다.

트럼프 대통령은 26일(현지시간) SNS 트루스소셜에 “오늘 밤 톰 호먼을 미네소타로 파견한다. 그는 이 지역에 관여해오지 않았지만, 현지의 많은 인사들을 잘 알고 좋아한다”고 적었다.

톰 호먼은 백악관 ‘국경 차르’로 트럼프 2기 행정부의 1순위 국정 과제인 국경 보호 및 이민 단속의 총책임자다. 트럼프 대통령은 호먼에 대해 “톰은 강경하지만, 공정하다. 그리고 그는 나에게 직접 보고할 것”이라고도 했다.

트럼프 대통령의 호먼 파견 결정은 미네소타에서 이민단속 작전을 이끌어온 그레고리 보비노 국경순찰대장의 단속 방식이 잔혹하고 폭력적이라는 비판에 따른 것으로 보인다. 보비노 대장은 전날 미니애폴리스에서 국경순찰대원의 총격에 37세 미국인 간호사 알렉스 프레티가 숨지자 ‘피해자는 프레티가 아니라 내 대원들’이라고 주장해 논란을 키웠다.

CNN은 이날 소식통을 인용해 보비노 대장을 비롯해 일부 요원들이 미네소타를 떠나 각자의 관할 구역으로 돌아갈 것이라고 보도했다.

트럼프 대통령은 이와 함께 그간 연방 이민 단속을 거세게 비난하며 이민세관단속국(ICE)의 철수를 요구해온 민주당 소속 팀 월즈 미네소타 주지사가 전화를 걸어와 협력을 요청했다면서 “매우 좋은 통화를 했고, 우리는 사실 비슷한 생각 및 관점을 갖고 있는 것처럼 보였다”고 했다.

트럼프 대통령은 이어 “나는 월즈 주지사에게 호먼이 전화할 것이며, 우리가 원하는 건 미네소타에 있는 모든 범죄자라고 전했다”며 “주지사는 매우 정중하게 이를 이해했고 나는 가까운 미래에 그와 통화할 것이다. 톰 호먼이 미네소타로 갈 것이라는 데에 그(월즈)는 기뻐했고, 나도 그렇다”고 덧붙였다.

이와 함께 트럼프 대통령은 이번 총격 사망 사건에 연루된 요원에 대한 연방 정부 차원의 조사까지 수용했다. 캐롤라인 레빗 대변인은 이날 브리핑에서 “트럼프 대통령은 이 사건에 대해 수사가 계속되도록 하고, 사실에 따라 결론이 나겠다고 말했다”고 말했다.

그는 이어 “국토안보수사국(HSI)과 연방수사국(FBI)이 활발히 수사 중이고 세관국경보호국(CBP)도 내부 검토를 진행 중”이라며 “트럼프 대통령은 수사와 관련해 매우 적극적으로 대응하고 있다”고 밝혔다.