이해찬 전 총리 시신, 정청래·김민석·우원식 영접…“마지막까지 공직 임무 헌신”

정청래 더불어민주당 대표를 비롯한 민주당 지도부가 27일 베트남 출장 중 별세한 이해찬 민주평화통일자문회의 수석부의장의 시신을 영접했다. 김민석 국무총리와 우원식 국회의장 등도 함께 고인의 시신을 예우했다.

이 수석부의장의 시신을 실은 대한항공 KE476편 항공기는 이날 오전 2시41분(현지시간 0시41분)쯤 베트남 호찌민 떤선녓 국제공항에서 이륙해 오전 6시53분쯤 인천국제공항에 착륙했다.

상임 장례위원장을 맡은 김민석 총리, 정당 상임공동 장례위원장을 맡은 정청래 대표와 한병도 원내대표를 비롯한 민주당 지도부, 이 수석부의장과 55년 지기인 정동영 통일부 장관, 윤호중 행정안전부 장관, 조국 조국혁신당 대표와 신장식 최고위원 등은 오전 6시쯤 공항에 도착해 침통한 표정으로 운구를 지켜봤다.

이 수석부의장의 시신이 오전 7시13분쯤 계류장으로 옮겨지자 국군 의장대의 추모식이 열렸다. 영접 인사들이 관 양편에 도열해 묵념하자 의장대는 장송곡을 연주하며 한 발씩 걸음을 옮겨 고인의 관을 운구했다. 영접 인사들은 차분히 의장대의 뒤를 따랐고 관이 영구차에 실리자 고개 숙여 경례했다. 영구차는 서울 종로구 서울대병원 장례식장으로 이동했다.

베트남 현지에서 이 수석부의장의 임종을 지킨 이해식 민주당 의원은 공항에서 기자들과 만나 “평생을 공적으로 헌신하다 가셨는데 마지막까지 공직의 임무를 수행하시다가 가시는 모습을 보고 공적 마인드, 생전 항상 강조하셨던 퍼블릭 마인드를 다시 되새기게 됐다”며 “남기신 유업을 저희 후배들이 잘 이어가도록 다짐했다”고 말했다.

이 수석부의장의 장례는 이날부터 오는 31일까지 닷새간 기관·사회장으로 엄수된다. 이 수석부의장은 노무현 정부에서 국무총리를 지냈고 이재명 대통령의 정치적 멘토로 꼽히는 7선 의원 출신이다. 베트남 출장 중이던 지난 23일 심근경색으로 쓰러져 현지 병원에서 치료받았지만 25일 숨을 거뒀다.