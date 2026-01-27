전세가보다 오름폭 큰 매매가…갱신계약 급증

서울 아파트값 급등으로 주요 지역의 전세가율(매매가 대비 전세가 비율)이 역대 최저로 떨어졌다.

27일 KB부동산 월간 주택 시계열 통계에 따르면 이달 서울 아파트 전세가율은 50.92%로, 2023년 5월(50.87%) 이후 2년 8개월 만에 가장 낮았다.

특히 서초·송파·강동·마포·용산·성동·중·동작·양천구 등 서울 9개구의 전세가율은 구별 통계가 공개된 2013년 4월 이후 역대 최저치를 기록했다.

9개 구에서 송파구(39.4%)의 전세가율이 가장 낮았고 이어 용산구(39.7%), 서초구(41.6%), 성동구(42.9%), 양천구(46.1%), 강동구(47.1%), 마포구(48.2%), 동작구(49.0%), 중구(53.0%)의 순이었다.

강남구(37.7%) 전세가율은 지난달 37.6%로 월별 역대 최저를 기록했다가 이달 소폭 반등했다.

지난해 KB 시세로 서울 아파트값은 11.26% 올랐다. 이 가운데 송파구(24.02%), 성동구(22.99%), 강남구(20.98%), 광진구(20.73%)가 20% 넘게 상승했다.

반면 같은 기간 서울 아파트 전셋값은 3.83% 오르는 데 그쳤다. 지역별 전셋값은 강동구(10.20%)를 제외하고 두 자릿수 상승률을 나타낸 지역이 없었다.

지난해 정부의 고강도 주택 수요 억제책이 잇달아 발표되면서 서울 전셋값이 급등세를 보였음에도 매매가 상승 폭이 전셋값 오름폭을 크게 웃돈 것이다.

또 서울 전역과 경기 12개 지역을 규제지역(조정대상지역·투기과열지구)과 토지거래허가구역으로 묶은 10·15 주택시장 안정화 대책 이후 전세 품귀 현상에 따른 갱신 계약이 늘어난 것도 전세가율 하락의 원인으로 꼽힌다.

지난해 서울 아파트 전월세에서 계약갱신요구권(계약갱신청구권)을 사용한 비중은 49.3%로, 전년(32.6%) 대비 급상승했다.