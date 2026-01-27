창간 80주년 경향신문

경주 감포 앞바다 어선 화재···승선원 6명 전원 구조

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

해상에서 발생한 어선 화재로 승선원들이 구명뗏목으로 대피했으나 모두 무사히 구조됐다.

포항해경은 인근 조업선, 해군, 민간해양구조대 등 관계기관에 구조지원을 요청했으며 경비함정 및 연안구조정, 구조대, 포항항공대 등이 현장으로 이동해 화재 진압과 승선원 구조작업을 벌였다.

해경으로부터 화재 소식을 전달받은 인근 어선 B호는 27일 오전 0시10분쯤 구명뗏목에 타고 있던 승선원 6명을 발견해 모두 구조했다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

경주 감포 앞바다 어선 화재···승선원 6명 전원 구조

입력 2026.01.27 08:59

  • 김현수 기자

  • 기사를 재생 중이에요

경북 경주시 감포 동방 약 42해리 해상에서 지난 26일 오후 11시 54분쯤 어선에 불이 나 화염이 치솟고 있다. 포항해양경찰서 제공

경북 경주시 감포 동방 약 42해리 해상에서 지난 26일 오후 11시 54분쯤 어선에 불이 나 화염이 치솟고 있다. 포항해양경찰서 제공

해상에서 발생한 어선 화재로 승선원들이 구명뗏목으로 대피했으나 모두 무사히 구조됐다.

27일 포항해양경찰서에 따르면 전날 오후 11시54분쯤 경북 경주시 감포 동방 약 42해리 해상에서 어선 A호(9.77t급, 승선원 6명)의 기관실에서 원인이 밝혀지지 않은 불이 났다.

포항해경은 인근 조업선, 해군, 민간해양구조대 등 관계기관에 구조지원을 요청했으며 경비함정 및 연안구조정, 구조대, 포항항공대 등이 현장으로 이동해 화재 진압과 승선원 구조작업을 벌였다.

해경으로부터 화재 소식을 전달받은 인근 어선 B호는 27일 오전 0시10분쯤 구명뗏목에 타고 있던 승선원 6명을 발견해 모두 구조했다. 구조된 승선원들의 건강 상태에는 이상이 없는 것으로 확인됐다.

어선 A호 선장은 해경 조사에서 “조업을 위해 이동하던 중 기관실에서 ‘펑’ 하는 소리와 함께 불이 났다”며 “자체 진화를 시도했지만 불가능해 구명뗏목으로 전원 탈출했다”고 진술했다.

해경은 정확한 화재 원인과 경위를 조사하고 있다. 이근안 포항해양경찰서장은 “해상 화재는 초기 진화에 실패할 경우 침수나 침몰 등 대형 사고로 이어질 수 있다”며 “평소 화재 예방을 위한 점검에 각별히 신경 써달라”고 말했다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글