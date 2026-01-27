영광 돼지농장 ASF 확진···2만1000마리 살처분·이동중지 명령

전남 영광의 한 돼지농장에서 아프리카돼지열병(ASF)이 발생했다.

27일 전남도에 따르면 영광의 한 양돈농장에서 ASF 양성 판정을 받았다. 해당 농장은 돼지 2만1000마리를 사육하고 있다.

전남도는 즉시 해당 농장 이동제한과 함께 가축위생방역지원본부 초동방역팀 2명을 투입해 농장 출입 통제와 소독 등 긴급 방역조치를 하고 있다.

해당 농장에서 사육 중인 돼지는 모두 살처분했다. 발생 농장 반경 10km 이내를 방역지역으로 정하고 이동제한과 집중 소독, 정밀검사 등 확산 차단 방역을 진행하고 있다.

아프리카돼지열병은 현재까지 국내 돼지농장에서 59건(인천 5·경기 27·강원 20·경북 5·충남 1·전남 1)이 발생했다. 야생멧돼지에서는 4326건(경기 679·강원 1천997·충북 545·경북 1천62·부산 25·대구 18)이 확인됐다.

유덕규 전남도 농축산식품국장은 “아프리카돼지열병 확산을 막기 위해 방역 역량을 집중하고 있다”며 “양돈농가는 외부인 출입 통제, 전실 이용, 소독 철저, 외국인 근로자 방역관리 등 기본 방역수칙을 철저히 이행해 달라”고 당부했다.