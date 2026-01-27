친권·양육권 불일치는 자녀 복리 문제···법원 “친권 변경·양육비 증액”

이혼 이후 친권자와 실제 양육자가 달라 자녀 복리에 문제가 생길 수 있다는 법원의 판단이 나왔다.

대한법률구조공단은 친권·양육권 불일치로 어려움을 겪던 취약계층 양육자를 대리해 친권 변경과 양육비 증액 판결을 끌어냈다고 27일 밝혔다.

공단에 따르면 A씨는 2019년 이혼 당시 경제적 어려움을 이유로 두 자녀의 친권과 양육권을 남편 B씨에게 맡기고 자녀 1인당 월 10만원의 양육비를 지급하기로 합의했다. 이후 재결합을 시도했으나 B씨의 음주와 폭력성으로 다시 별거에 들어갔다.

2020년 조정을 통해 양육자는 A씨로 변경됐고 양육비는 자녀 1인당 월 20만원으로 상향됐다. 그러나 친권은 B씨에게 그대로 남아 A씨는 자녀의 교육·의료·행정 전반에서 B씨의 동의를 받아야 하는 불편을 겪어야 했다.

A씨는 물가 상승과 자녀 성장에 비해 턱없이 낮은 양육비로 경제적 부담이 커지자 공단을 찾아 법률 지원을 요청했다.

이 사건의 쟁점은 이미 두 차례 법원 결정을 통해 정해진 친권과 양육권, 양육비를 다시 변경할 필요가 있는지와 기존 양육비가 현재 현실에 비춰 적정한지, 사정변경을 이유로 양육비 증액이 가능한지 여부였다.

공단은 친권자와 실제 양육자가 다른 상태가 지속될 경우 긴급 의료 동의 등에서 자녀 복리에 중대한 문제가 발생할 수 있다는 점을 들어 친권 변경의 필요성을 강조했다. 또 조정 당시 B씨의 소득이 낮았으나 이후 상당히 증가한 점과 자녀들의 교육·생활비가 크게 늘어난 점을 근거로 양육비 증액을 주장했다.

춘천지방법원은 공단의 주장을 모두 받아들였다. 법원은 친권자를 A씨로 변경하는 것이 타당하다고 판단하고 기존 약정 이후 5년이 지난 점, 자녀들의 연령과 상대방의 자력 회복 등을 종합해 양육비를 자녀 1인당 월 50만원으로 증액하라고 판결했다.

소송을 맡은 공단 소속 유서연 변호사는 “이번 결정은 친권과 양육권의 분리가 실제 양육 환경에서 어떤 위험을 초래할 수 있는지를 법원이 명확히 인정한 사례”라며 “과거에 합의된 양육비라 하더라도 자녀의 성장과 소득 변화 등 사정변경이 있다면 현실에 맞게 조정될 수 있음을 확인했다는 점에서 의미가 크다”고 말했다.