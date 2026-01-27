서해·제주에 1000척이나···중국어선 불법조업 우려에 해경 특별 단속

27일부터 2월2일까지 7일간 대형함정·헬기·드론 동원 단속

해경이 서해와 제주에서 중국어선에 대한 특별단속에 나선다.

해양경찰청은 27일부터 2월 2일까지 7일간 서해와 제주 인근 해역에서 대형함정과 헬기, 드론 등을 동원해 불법조업하는 중국어선에 대한 특별단속을 한다고 밝혔다.

서해 및 잠정조치수역 일대에는 하루 평균 600여척, 허가수역에는 500여척의 중국어선이 분포해 기상악화와 야간 시간대를 노린 무허가·불법조업 가능성이 제기되고 있다.

지난 24일에는 가거도 인근 해상에서 무허가 범장망 어선 2척이 해경 함정과 항공기의 합동작전으로 나포되는 등 불법조업 시도가 확인되고 있다.

이에 따라 해경은 대형함정과 항공기, 어업지도선을 집중 투입해 입체적 단속을 전개할 계획이다.

특히 서해권에는 대형함정을 전진 배치하고, 항공 순찰과 실시간 정보공유 체계를 활용해 불법행위를 조기에 차단한다는 방침이다. 또한 드론을 활용한 정밀 감시체계를 운영해 대형함정과 항공기 접근이 어려운 해역이나 야간 상황에서 불법조업 선박을 조기에 탐지·추적에 활용할 계획이다.

이번 특별단속에서는 등선 방해물을 설치한 무허가 중국어선, 비밀어창을 활용한 조직적 불법조업, 범장망 등 불법 어구 운영 행위 등 고의적·상습적 불법조업에 대해 중점 단속할 예정이다.

장인식 해양경찰청장 직무대행은 “연초 중국어선의 불법조업 기세를 초기에 차단하지 않으면 향후 성어기 전반으로 불법조업이 이어질 우려가 있다”며 “우리 해역의 수산자원 보호와 어업질서 확립을 위해 불법 외국어선에 대해 단호하고 지속적인 단속을 이어가겠다”고 말했다.

한편 해경은 지난해 서해 등에서 불법조업한 중국어선 57척을 나포하고, 1087척을 퇴거조치했다. 올해 들어서도 5척을 나포했다.