창간 80주년 경향신문

은퇴 앞둔 5060 ‘신중년’, 인생 2막에선 AI 인재?

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

은퇴를 앞두거나 이미 은퇴한 50~64세 신중년 세대의 새로운 출발을 지원하는 '세종시 신중년 AI 디지털 일자리센터'가 어진동에 문을 열고 본격적인 운영에 들어갔다.

특히 단순 직업교육을 넘어 인공지능·디지털 역량을 강화하고 신중년층이 축적해 온 풍부한 사회·직무 경험과 결합해 실질적인 재취업과 일자리 창출로 이어지도록 지원하는 것이 특징이다.

올해 센터에서는 총 8개 교육과정을 운영하며 160여명의 신중년을 선발해 지원한다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

은퇴 앞둔 5060 ‘신중년’, 인생 2막에선 AI 인재?

입력 2026.01.27 10:13

수정 2026.01.27 10:40

펼치기/접기
  • 강정의 기자

  • 기사를 재생 중이에요

세종시, ‘신중년 AI 디지털 일자리센터’ 개소

디지털 직무교육부터 재취업 연계까지 지원

세종시청 전경. 강정의 기자

세종시청 전경. 강정의 기자

은퇴를 앞두거나 이미 은퇴한 50~64세 신중년 세대의 새로운 출발을 지원하는 ‘세종시 신중년 AI 디지털 일자리센터’가 어진동에 문을 열고 본격적인 운영에 들어갔다.

세종시는 27일 어진동 정부세종청사 BRT 환승센터에서 ‘세종시 신중년 AI 디지털 일자리센터’ 개소식을 개최했다.

이 센터는 하나금융그룹의 환경·사회·지배구조(ESG) 사업과 연계해 조성됐으며 기존 신중년 재취업을 지원하는 신중년센터와 함께 신중년층의 인생 2막을 지원하는 역할을 맡는다.

특히 단순 직업교육을 넘어 인공지능(AI)·디지털 역량을 강화하고 신중년층이 축적해 온 풍부한 사회·직무 경험과 결합해 실질적인 재취업과 일자리 창출로 이어지도록 지원하는 것이 특징이다.

올해 센터에서는 총 8개 교육과정을 운영하며 160여명의 신중년을 선발해 지원한다. 주요 과정은 AI 디지털 라벨러와 AI 콘텐츠 마케터, AI 강사, AI 이커머스 관리자 등 중장년층에 적합한 AI·디지털 직무 중심으로 구성됐다.

교육 수료 후에는 일자리 연계까지 체계적으로 지원해 취업 성과를 높인다는 계획이다.

세종시는 하나금융그룹과의 협력을 바탕으로 신중년층의 교육과 취업, 정주로 이어지는 선순환 구조를 구축하고 전국을 선도하는 신중년 일자리 모델을 만들어 나간다는 방침이다.

한편 센터는 지난해 11~12월 디지털 마케터 과정 등을 시범 운영하며 정식 개소를 위한 준비를 마쳤다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글