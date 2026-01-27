은퇴 앞둔 5060 ‘신중년’, 인생 2막에선 AI 인재?

세종시, ‘신중년 AI 디지털 일자리센터’ 개소 디지털 직무교육부터 재취업 연계까지 지원

은퇴를 앞두거나 이미 은퇴한 50~64세 신중년 세대의 새로운 출발을 지원하는 ‘세종시 신중년 AI 디지털 일자리센터’가 어진동에 문을 열고 본격적인 운영에 들어갔다.

세종시는 27일 어진동 정부세종청사 BRT 환승센터에서 ‘세종시 신중년 AI 디지털 일자리센터’ 개소식을 개최했다.

이 센터는 하나금융그룹의 환경·사회·지배구조(ESG) 사업과 연계해 조성됐으며 기존 신중년 재취업을 지원하는 신중년센터와 함께 신중년층의 인생 2막을 지원하는 역할을 맡는다.

특히 단순 직업교육을 넘어 인공지능(AI)·디지털 역량을 강화하고 신중년층이 축적해 온 풍부한 사회·직무 경험과 결합해 실질적인 재취업과 일자리 창출로 이어지도록 지원하는 것이 특징이다.

올해 센터에서는 총 8개 교육과정을 운영하며 160여명의 신중년을 선발해 지원한다. 주요 과정은 AI 디지털 라벨러와 AI 콘텐츠 마케터, AI 강사, AI 이커머스 관리자 등 중장년층에 적합한 AI·디지털 직무 중심으로 구성됐다.

교육 수료 후에는 일자리 연계까지 체계적으로 지원해 취업 성과를 높인다는 계획이다.

세종시는 하나금융그룹과의 협력을 바탕으로 신중년층의 교육과 취업, 정주로 이어지는 선순환 구조를 구축하고 전국을 선도하는 신중년 일자리 모델을 만들어 나간다는 방침이다.

한편 센터는 지난해 11~12월 디지털 마케터 과정 등을 시범 운영하며 정식 개소를 위한 준비를 마쳤다.