창간 80주년 경향신문

충남도, 수소버스 구매 지원 대폭 확대···고상버스 최대 4억6000만원

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

충남도가 수송부문 탄소중립 실현을 위해 수소버스 구매 지원을 대폭 확대한다.

올해 지원 물량은 수소승용차 400대와 저상버스 25대, 고상버스 40대 등 총 456대로, 지난해 359대보다 106대 늘었다.

도는 구매보조금 지원과 함께 수소버스의 안정적인 운행을 돕기 위해 핵심 부품인 연료전지 스택 10개 교체 비용으로 5억5000만원도 별도 지원한다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

충남도, 수소버스 구매 지원 대폭 확대···고상버스 최대 4억6000만원

입력 2026.01.27 10:14

  • 강정의 기자

  • 기사를 재생 중이에요

올해 수소차 보조금 402억 확보

버스·충전소 확충으로 수송부문 탄소중립 가속

충남도청 전경. 충남도 제공

충남도청 전경. 충남도 제공

충남도가 수송부문 탄소중립 실현을 위해 수소버스 구매 지원을 대폭 확대한다.

도는 올해 수소차 구매보조금으로 지난해 291억6000만원보다 111억1500만원 늘어난 402억7500만원을 확보하고 운송업체가 수소버스를 구매할 경우 저상버스는 3억3000만원, 고상버스는 최대 4억6000만원을 지원한다고 27일 밝혔다.

이는 지난해보다 저상버스는 3300만원, 고상버스는 1억1000만원 상향된 금액이다. 수소승용차 구매보조금은 지난해와 동일하게 3250만원으로 책정됐다.

올해 지원 물량은 수소승용차 400대와 저상버스 25대, 고상버스 40대 등 총 456대로, 지난해 359대보다 106대 늘었다.

도는 구매보조금 지원과 함께 수소버스의 안정적인 운행을 돕기 위해 핵심 부품인 연료전지 스택 10개 교체 비용으로 5억5000만원도 별도 지원한다.

수소차 이용 환경 개선을 위한 충전 기반시설 확충에도 행정력을 집중하고 있다. 올해는 보령시 수소충전소 개소를 시작으로 계룡시 1곳, 부여군 1곳, 천안시 2곳이 순차적으로 문을 열 예정이다.

현재 도내에는 7개 시군에 13곳(25기)의 수소충전소가 운영 중이며 올해 4곳을 포함해 2028년까지 8개 시군에 10곳(21기)을 추가 구축할 계획이다.

이번 충전 인프라 확충은 지난해 12월 버스운송사업조합 등과 체결한 ‘2030 청정 수소로(路) 이음 후속 무공해차 보급 가속화 협약’에 따른 것이다. 도는 이를 통해 2030년까지 수소버스 1200대 보급과 수소충전소 67기 구축을 목표로 하고 있다.

수소차 구매보조금 단가와 신청 방법 등 자세한 사항은 각 시군 누리집 또는 무공해차 통합누리집 공고문을 통해 확인할 수 있다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글