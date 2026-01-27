충남도, 수소버스 구매 지원 대폭 확대···고상버스 최대 4억6000만원

올해 수소차 보조금 402억 확보 버스·충전소 확충으로 수송부문 탄소중립 가속

충남도가 수송부문 탄소중립 실현을 위해 수소버스 구매 지원을 대폭 확대한다.

도는 올해 수소차 구매보조금으로 지난해 291억6000만원보다 111억1500만원 늘어난 402억7500만원을 확보하고 운송업체가 수소버스를 구매할 경우 저상버스는 3억3000만원, 고상버스는 최대 4억6000만원을 지원한다고 27일 밝혔다.

이는 지난해보다 저상버스는 3300만원, 고상버스는 1억1000만원 상향된 금액이다. 수소승용차 구매보조금은 지난해와 동일하게 3250만원으로 책정됐다.

올해 지원 물량은 수소승용차 400대와 저상버스 25대, 고상버스 40대 등 총 456대로, 지난해 359대보다 106대 늘었다.

도는 구매보조금 지원과 함께 수소버스의 안정적인 운행을 돕기 위해 핵심 부품인 연료전지 스택 10개 교체 비용으로 5억5000만원도 별도 지원한다.

수소차 이용 환경 개선을 위한 충전 기반시설 확충에도 행정력을 집중하고 있다. 올해는 보령시 수소충전소 개소를 시작으로 계룡시 1곳, 부여군 1곳, 천안시 2곳이 순차적으로 문을 열 예정이다.

현재 도내에는 7개 시군에 13곳(25기)의 수소충전소가 운영 중이며 올해 4곳을 포함해 2028년까지 8개 시군에 10곳(21기)을 추가 구축할 계획이다.

이번 충전 인프라 확충은 지난해 12월 버스운송사업조합 등과 체결한 ‘2030 청정 수소로(路) 이음 후속 무공해차 보급 가속화 협약’에 따른 것이다. 도는 이를 통해 2030년까지 수소버스 1200대 보급과 수소충전소 67기 구축을 목표로 하고 있다.

수소차 구매보조금 단가와 신청 방법 등 자세한 사항은 각 시군 누리집 또는 무공해차 통합누리집 공고문을 통해 확인할 수 있다.