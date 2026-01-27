창간 80주년 경향신문

울산시, 올해 청년정책에 1871억 투입··· 일자리 등 5개 분야 96개 사업 추진

경향신문

본문 요약

울산시는 올해 청년정책에 1871억 원을 투입할 예정이라고 27일 밝혔다.

복지·문화 분야에서는 청년 경제교육과 공공예식장 대관 등 26개 사업이 진행될 예정이며, 참여·권리 분야 계획엔 청년지원센터 중심 정책 전달체계 강화 등 17개 사업이 담겼다.

이날 시행계획 보고 이후에는 김두겸 울산시장과 청년들의 대화 시간이 예정됐다.

울산시, 올해 청년정책에 1871억 투입··· 일자리 등 5개 분야 96개 사업 추진

입력 2026.01.27 10:16

  김준용 기자

울산시청 전경. 울산시 제공

울산시청 전경. 울산시 제공

울산시는 올해 청년정책에 1871억 원을 투입할 예정이라고 27일 밝혔다. 울산시는 이날 오후 시청 본관 대회의실에서 ‘2026년 제1회 청년정책조정위원회’를 열고 울산 청년 정책 시행계획을 심의·의결한다.

울산시는 올해 ▲일자리 ▲주거 ▲교육 ▲복지·문화 ▲참여·권리 등 5개 분야 96개 사업을 추진한다. 우선 일자리 분야에선 ‘일 경험-취업-정착’ 경로 체계화, 청년 재직자 교육·훈련비 지원, 소상공인 창업 시 임차료 지원 등 15개 사업을 추진한다.

주거 분야로는 범서 굴화 청년특화주택, 온산 일자리 연계형 지원주택 건립 등이 18개 사업이 예정됐다. 교육 분야로는 이전공공기관 취업 아카데미, 인공지능 전환(AX) 시대 청년 리더십 프로젝트 등 20개 사업이 포함됐다. 복지·문화 분야에서는 청년 경제교육과 공공예식장 대관 등 26개 사업이 진행될 예정이며, 참여·권리 분야 계획엔 청년지원센터 중심 정책 전달체계 강화 등 17개 사업이 담겼다.

이날 시행계획 보고 이후에는 김두겸 울산시장과 청년들의 대화 시간이 예정됐다. 울산시는 이날 청년과의 대화에서 나온 제안을 시정 운영에 적극 반영한다는 계획이다.

김 시장은 “청년의 도전이 울산의 경쟁력이 되는 도시를 만들기 위해 모든 역량을 집중하겠다”고 말했다

