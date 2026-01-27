울산시, 올해 청년정책에 1871억 투입··· 일자리 등 5개 분야 96개 사업 추진

울산시는 올해 청년정책에 1871억 원을 투입할 예정이라고 27일 밝혔다. 울산시는 이날 오후 시청 본관 대회의실에서 ‘2026년 제1회 청년정책조정위원회’를 열고 울산 청년 정책 시행계획을 심의·의결한다.

울산시는 올해 ▲일자리 ▲주거 ▲교육 ▲복지·문화 ▲참여·권리 등 5개 분야 96개 사업을 추진한다. 우선 일자리 분야에선 ‘일 경험-취업-정착’ 경로 체계화, 청년 재직자 교육·훈련비 지원, 소상공인 창업 시 임차료 지원 등 15개 사업을 추진한다.

주거 분야로는 범서 굴화 청년특화주택, 온산 일자리 연계형 지원주택 건립 등이 18개 사업이 예정됐다. 교육 분야로는 이전공공기관 취업 아카데미, 인공지능 전환(AX) 시대 청년 리더십 프로젝트 등 20개 사업이 포함됐다. 복지·문화 분야에서는 청년 경제교육과 공공예식장 대관 등 26개 사업이 진행될 예정이며, 참여·권리 분야 계획엔 청년지원센터 중심 정책 전달체계 강화 등 17개 사업이 담겼다.

이날 시행계획 보고 이후에는 김두겸 울산시장과 청년들의 대화 시간이 예정됐다. 울산시는 이날 청년과의 대화에서 나온 제안을 시정 운영에 적극 반영한다는 계획이다.

김 시장은 “청년의 도전이 울산의 경쟁력이 되는 도시를 만들기 위해 모든 역량을 집중하겠다”고 말했다