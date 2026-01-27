대구치맥페스티벌, 3회 연속 ‘문화관광축제’ 선정···국비 8000만원 등 다양한 혜택

대구시는 지역 대표 여름축제인 ‘대구치맥페스티벌’이 문화체육관광부 주관 ‘2026-2027 문화관광축제’에 선정됐다고 27일 밝혔다.

대구치맥축제는 ‘2020-2023’, ‘2024-2025’에 이어 세 번째로 문화관광축제에 이름을 올리게 됐다. 지역 축제 중 이 부문에 포함된 건 대구치맥축제가 유일하다.

이번 선정으로 대구시는 앞으로 2년간 국비 8000만원을 지원받게 된다. 또한 국내·외 홍보 마케팅과 관광상품 개발, 콘텐츠 경쟁력 강화 등에 관한 다양한 지원도 받을 수 있다.

문체부는 전문가 및 소비자 평가, 지역주민 의견 등을 종합해 전국 25개 축제를 이번 문화관광축제 명단에 올렸다. 바가지요금 등 부정적 문제 발생 여부와 축제 수용 태세 등에 점수가 매겨졌다.

대구시는 ‘2026-2028 글로벌 축제’ 공모에도 참여해 대구치맥페스티벌을 세계인이 찾는 ‘글로벌 K-푸드 축제’로 한 단계 도약시킨다는 구상을 갖고 있다.

대구치맥축제는 대구의 무더위와 어울리는 맥주, 지역의 우수한 닭고기 산업 기반을 바탕으로 2013년 처음 열렸다. 이후 지역경제 활성화에 기여해 온 대구 대표 축제로 자리매김했다.

박기환 대구시 경제국장은 “대구치맥페스티벌이 이번 선정을 계기로 브랜드 가치를 한층 더 높일 것으로 기대한다”면서 “앞으로도 더욱 다양하고 완성도 높은 프로그램을 통해 국내·외 관광객에게 차별화된 축제 경험을 제공하겠다”고 말했다.