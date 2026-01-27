롯데, 설 앞두고 1만3000여개 협력업체에 1조749억 조기 지급

롯데그룹이 설 명절을 앞두고 협력업체 1만3000여 곳에 납품 대금을 조기 지급한다고 27일 밝혔다.

이번에 조기 지급하는 대금 규모는 총 1조749억원으로, 롯데백화점과 롯데건설·롯데홈쇼핑·롯데이노베이트 등 27개 계열사가 동참한다. 참여 계열사들은 원래 지급 기일보다 평균 8일 앞당겨 설 연휴 전까지 대금을 지급할 예정이다.

롯데는 2013년부터 매년 명절 때마다 1만 곳 넘는 대·중소기업 협력업체들에 대금을 조기 지급해왔다. 명절을 앞두고 각종 비용 증가로 부담을 겪을 협력업체들의 원활한 자금 운영을 돕기 위해서다. 이를 통해 내수 경기 활성화에도 동참한다는 방침이다.

롯데는 협력업체들과의 동반 성장을 위한 다양한 지원에 힘쓰고 있다. 약 1조원 규모의 동반성장펀드를 조성해 협력업체들의 운영 자금 확보 부담을 줄여주고, 전 계열사에 상생 결제 시스템을 도입해 거래 대금을 현금성으로 지급하고 있다. 협력업체의 해외 진출을 돕기 위해 2016년부터 ‘롯데-대한민국 브랜드 엑스포’도 열고 있다.

롯데 관계자는 “앞으로도 어려운 시기를 함께 이겨내고 실효성 있는 상생 활동을 통해 협력업체들과 지속 가능한 성장을 위해 노력하겠다”고 말했다.