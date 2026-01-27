법원, 한승우 전주시의원 ‘공개 사과’ 징계 정지 결정···민주당은 재징계 태세

더불어민주당이 압도적 다수를 차지하고 있는 전북 전주시의회에서 소수정당 의원을 상대로 한 징계 처분에 법원이 제동을 걸었다. 경찰 수사에서 ‘무혐의’로 결론 난 사안을 두고 시의회가 징계를 강행한 것은 무리였다는 지적과 함께 지방의회의 ‘일당 독식’ 구조가 낳은 폐해라는 비판이 나온다.

전주지법 행정1-2부(재판장 임현준)는 한승우 전주시의원(정의당)이 전주시의회를 상대로 낸 징계 집행정지 신청을 인용했다고 27일 밝혔다. 이에 따라 시의회가 한 의원에게 내린 ‘공개회의에서의 사과’ 징계는 본안 소송인 징계처분 취소 소송의 판결이 나올 때까지 효력이 정지된다.

재판부는 결정문에서 “징계 처분이 집행될 경우 신청인에게 회복하기 어려운 손해가 발생할 우려가 있어 긴급성이 인정된다”며 “집행을 정지하더라도 공공복리에 중대한 영향을 미칠 우려가 있다고 보기 어렵다”고 밝혔다.

사건의 발단은 지난해 한 의원의 배우자가 근무하는 비영리 공익기관과 관련해 제기된 ‘이해충돌’ 의혹이었다. 국민권익위원회 권고에 따라 경찰 수사가 진행됐으나 경찰은 최종적으로 한 의원에 대해 무혐의 처분을 내렸다. 사법기관의 판단으로 법적 책임을 둘러싼 논란은 일단락됐다.

그럼에도 민주당이 다수를 차지한 전주시의회 윤리특별위원회는 경찰 판단과는 별개로 ‘전주시 윤리강령 및 행동강령 조례’ 위반을 들어 징계를 의결했다.

이에 대해 한 의원은 반박했다. 한 의원은 기자와의 통화에서 “배우자의 직장은 영리 기업이 아닌 비영리 공익기관인데도 민주당 의원들이 이를 구분하지 못할 리 없다”며 “사리분별의 문제가 아니라 소수정당 의원이라는 이유로 마음에 들지 않는 대상을 힘으로 눌러버린 것”이라고 주장했다.

현재 전주시의회는 전체 의원 35명 중 30명이 더불어민주당 소속이다. 지역 정치권과 시민사회에서는 이번 사태를 특정 정당의 ‘일당 독점’ 구조가 초래한 전형적 부작용으로 보고 있다. 견제와 균형이 사라진 의회에서 다수당이 조례를 자의적으로 해석해 소수당 의원의 의정 활동을 위축시키는 ‘연성 독재’의 단면이라는 지적이다.

이런 가운데 전주시의회는 한 의원이 최근 5분 자유발언을 통해 시의회 개혁에 시민들이 나서 달라고 호소한 것과 관련해 오는 29일 또다시 한 의원에 대한 징계결의안을 상정해 둔 상태다. 법원이 징계 집행에 제동을 건 직후에도 추가 징계 절차가 이어지면서 다수당의 권한 남용 논란은 더욱 확산하고 있다.

한 의원은 “이것이 일당이 독점한 지방의회에서 벌어지는 정치 탄압의 민낯”이라며 “법과 원칙보다 다수당의 위세가 앞서는 현실이 참담하다”고 밝혔다.