한화, 캐나다 기업 5곳과 철강·AI·우주 ‘맞손’…‘원팀’ 잠수함 수주 속도

한화그룹이 최대 60조원대 규모 ‘캐나다 초계 잠수함 프로젝트’(CPSP) 수주를 따내기 위해 주요 계열사와 캐나다 현지 기업 간 전략적 협력을 맺었다. 입찰 심사권을 가진 캐나다 정부의 관심사인 산업 협력 모델을 제시하며 사업 수주에 속도를 내는 모양새다. 강훈식 비서실장 등 특사 자격으로 캐나다에 방문한 정부 관계자들도 ‘한·캐나다 협업’을 강조하며 수주 지원에 나서고 있다.

한화는 지난 26일(현지시간) 캐나다 토론토 파크 하얏트 호텔에서 열린 ‘한국-캐나다 산업협력 포럼’에서 캐나다의 철강·인공지능(AI), 우주, 전자광학, 위성통신 분야 기업 5곳과 전략적 투자 및 협력을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 27일 밝혔다. “캐나다 정부가 입찰 조건으로 중시하는 현지 산업 참여 확대와 절충 교역 등 이른바 ‘바이 캐네디언’ 기조에 부합하는 산업 협력 모델을 구체적으로 제시한 것”이라는 설명이다. 절충 교역이란 무기·대형 장비 구매 시 판매국에 현지 생산 등 반대급부를 받는 조건부 교역을 말한다.

먼저 한화오션은 캐나다 철강업체인 알고마 스틸과 캐나다 잠수함 사업 지원을 위한 MOU를 맺었다.캐나다 잠수함 사업 수주를 전제로 현지 강재 공장 건설과 잠수함 건조·정비(MRO) 기반에 활용될 철강 제품의 공급 체계 구축을 위해 양사가 협력한다는 것이 골자다. 한화오션을 이를 위해 약 3억4500만 캐나다 달러(CAD·약 3650억원)도 출연한다.

또 한화오션과 한화시스템은 AI 기업 ‘코히어’와 AI 기술 협력을 위한 3자 MOU를 체결했다. 코히어의 대형언어모델(LLM)과 대형멀티모달모델(LMM)을 기반으로 생산계획·설계·제조 등 조선산업 전반과 잠수함 시스템 통합·운용에 적용할 수 있는 특화 AI 기술을 함께 개발한다.

한화시스템은 위성통신기업 텔레셋과 ‘저궤도 위성 통신’ 협력을 위한 MOU를 맺었다. 한화의 위성 제조·개발 역량에 텔레셋의 위성망 운용·설계 기술을 결합해 ‘차세대 저궤도 위성통신망’을 내놓는다는 구상이다. 양사는 한국 ‘군 저궤도 위성통신체계’ 사업 공동 개발을 위한 기술 사업 협력도 구체화할 계획이다. 한화시스템은 우주 기업 ‘MDA스페이스’, 전자광학 기업 ‘PV랩스’ 등과 방산·안보 분야에 필요한 기술 협력을 위한 MOU도 각각 체결했다.

이날 체결식에는 강훈식 대통령 비서실장, 김정관 산업통상부 장관 등 정부 특사단도 참석해 산업 협력을 강조했다. 강 비서실장은 “대한민국과 캐나다 양국은 추진해 온 교역과 투자 확대를 넘어 AI 전환, 첨단 산업 경쟁력 확보, 청정에너지 전환, 경제 안보 강화 등 보다 미래지향적인 협력을 확대해 나가야 한다”고 말했다. 김 장관은 “캐나다의 풍부한 재생에너지와 가스를 활용해 수소 생산, 수소 인프라 구축, 수소 차량과 모빌리티 보급 등 수소 경제 전반에 걸친 협력을 추진할 준비가 돼 있다”고 말했다.

캐나다가 추진하는 CPSP는 2030년대 중반까지 신규 디젤추진 잠수함 12척을 도입하는 사업이다. 잠수함 건조 비용(최대 20조원)과 도입 후 30년간 유지·보수·운영(MRO) 비용까지 포함하면 사업 규모는 최대 60조원에 달할 것으로 예상된다. 한화오션과 HD현대중공업의 ‘원팀’은 독일 티센크루프마린시스템(TKMS)과 최종 수주 경쟁을 벌이고 있다.