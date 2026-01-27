창간 80주년 경향신문

“거스름돈 먼저 주면 100만원 수표 내겠다”···편의점 돌며 1200만원 챙긴 40대 구속

경향신문

본문 요약

새벽 시간대에 혼자 있는 직원이 있는 편의점에 들어가 100만권 수표로 결제하겠다고 속여 현금 1200여만원과 담배를 받아 간 40대 남성이 경찰에 붙잡혔다.

A씨는 지난해 11월 7일부터 지난 20일까지 서울·경기·인천 등 수도권 편의점에서 직원 14명을 속여 현금 1200여만원과 담배 등을 받아 가로챈 혐의를 받고 있다.

A씨는 노래방에서 왔다며 "거스름돈을 먼저 주면 마감 후 수표로 결제하겠다"며 현금과 물건을 받아낸 것으로 조사됐다.

“거스름돈 먼저 주면 100만원 수표 내겠다”···편의점 돌며 1200만원 챙긴 40대 구속

입력 2026.01.27 10:29

수정 2026.01.27 10:32

  • 박준철 기자

새벽 시간대에 혼자 있는 직원이 있는 편의점에 들어가 100만권 수표로 결제하겠다고 속여 현금 1200여만원과 담배를 받아 간 40대 남성이 경찰에 붙잡혔다.

인천남동경찰서는 사기 혐의로 A씨를 구속했다고 27일 밝혔다.

A씨는 지난해 11월 7일부터 지난 20일까지 서울·경기·인천 등 수도권 편의점에서 직원 14명을 속여 현금 1200여만원과 담배 등을 받아 가로챈 혐의를 받고 있다.

A씨는 노래방에서 왔다며 “거스름돈을 먼저 주면 마감 후 수표로 결제하겠다”며 현금과 물건을 받아낸 것으로 조사됐다.

또 현금이 부족하다거나 수표를 받지 않는다는 직원에게는 ‘사장과 잘 아는 사이’라고 둘러대는 등 편의점 직원을 재촉했다.

A씨는 주로 새벽 시간대에 직원이 혼자 있는 편의점을 노렸다. 경찰은 A씨의 여죄를 조사하고 있다.

경찰 관계자는 “이번 사건은 경계심을 허물고 수표 결제를 꺼리는 편의점 측 상황을 이용한 범죄”라며 “미리 거스름돈이나 물건을 요구하는 경우 사기 범죄를 의심해야 한다”고 말했다.

