대전시 ‘라이브커머스’로 소상공인 판로 확대 돕는다

대전시가 실시간 방송으로 제품을 판매하는 ‘라이브커머스’ 등을 통해 소상공인 판로 확대를 돕는다.

대전시는 경쟁력을 갖춘 소상공인을 육성하기 위해 ‘소상공인 온라인 판로지원 사업’을 추진한다고 27일 밝혔다.

온라인 판로지원 사업은 성장 가능성이 높은 소상공인 업체를 대상으로 라이브커머스 판매 방송 등을 통해 판로 확대를 지원하는 사업이다.

시는 올해 모두 20개 업체를 선정해 업체당 3차례씩 판매 방송을 지원한다. 선정 업체에는 방송 기획부터 마케팅까지 전 과정에 대한 맞춤형 지원이 이뤄진다.

방송은 시에서 운영하는 라이브커머스 플랫폼 ‘라이브 대장’을 통해 진행된다. 시는 2022년부터 라이브 대장을 운영하며 대형 e커머스 플랫폼과의 협업 등을 통해 소상공인 제품의 유통채널 확장에 주력해 왔다.

올해는 대전사랑몰, 복지몰 등 공공 온라인플랫폼과의 협업 판매방송을 추진하고, 온라인 상설 홍보관 입점 기회도 선정 업체에 제공할 계획이다.

올해 소상공인 온라인 판로지원 사업 참여를 원하는 업체는 시 중소기업지원 포털 ‘대전비즈(www.djbea.or.kr/biz)를 통해 다음달 25일까지 지원 신청을 하면된다. 대전에서 사업장을 운영하면서 라이브 방송을 통해 판매할 수 있는 제품을 보유하고 있는 소상공인이면 누구나 신청할 수 있다.

박제화 시 경제국장은 “라이브 대장은 e커머스 플랫폼 연계 매출 성장 등을 통해 지난해 12억5000여만원의 매출을 달성했다”며 “이번 지원 사업이 온라인 판로를 발판으로 소상공인의 새로운 성장 기회를 넓히는 기회가 될 것으로 기대한다”고 말했다.