소상공인 ‘두쫀쿠’ 기부 행렬···부산혈액원 헌혈 이벤트 다시 열린다

부산지역 제과업계가 겨울철 혈액 수급을 돕기위해 부산혈액원 측에 두바이 쫀득 쿠키(두쫀쿠)를 기부하기로 했다. 부산혈액원은 지난 23일 진행된 ‘두쫀쿠’ 이벤트를 오는 다시 진행하기로 했다.

대한적십자사 부산혈액원은 부산 서구 ‘쿠키담’ 연제구 ‘더팬닝’ 부산진구 ‘데이오프데이’ 등 카페가 두쫀쿠를 기부하기로 했다고 278일 밝혔다. 부산혈액원에 따르면 쿠키담은 두쫀쿠 300개, 더팬닝은 600개를 전달할 예정이다. 데이오프데이는 2월 말까지 매주 100개 씩의 두쫀쿠를 꾸준히 지원할 예정이다.

이들 카페가 기부에 나서는 이유는 지난 23일 부산혈액원이 진행한 ‘두쫀쿠 이벤트’로 인해 현혈량이 크게 늘었기 떄문이다. 부산혈액원은 평일 기준 하루 400명 수준이던 헌혈자가 ‘두쫀쿠 이벤트’가 진행된 지난 23일 1200명 가량으로 늘어난 것으로 본다.

두쫀쿠 물량을 확보하게 된 부산 혈액원은 오는 29일과 30일, 헌혈자에게 두쫀쿠를 나눠주는 이벤트를 다시 진행할 예정이다. 오는 29일에는 부산지역 헌혈의 집과 헌혈버스에서 전혈 헌혈자에게 선착순 증정된다. 오는 30일에는 장전센터와 동래센터의 전혈 헌혈자를 대상으로 이벤트를 진행한다.

혈액원 관계자는 “지역사회의 자발적인 기부가 헌혈이 필요한 이들에게 큰 도움이 될 것”이라며 “다시 진행되는 이벤트에 많은 분들이 동참해주길 기대한다”고 말했다.