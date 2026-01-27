창간 80주년 경향신문

소상공인 ‘두쫀쿠’ 기부 행렬···부산혈액원 헌혈 이벤트 다시 열린다

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

부산지역 제과업계가 겨울철 혈액 수급을 돕기위해 부산혈액원 측에 두바이 쫀득 쿠키를 기부하기로 했다.

부산혈액원은 평일 기준 하루 400명 수준이던 헌혈자가 '두쫀쿠 이벤트'가 진행된 지난 23일 1200명 가량으로 늘어난 것으로 본다.

두쫀쿠 물량을 확보하게 된 부산 혈액원은 오는 29일과 30일, 헌혈자에게 두쫀쿠를 나눠주는 이벤트를 다시 진행할 예정이다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

소상공인 ‘두쫀쿠’ 기부 행렬···부산혈액원 헌혈 이벤트 다시 열린다

입력 2026.01.27 10:37

수정 2026.01.27 10:40

펼치기/접기
  • 김준용 기자

  • 기사를 재생 중이에요

일부 헌혈의집에서 헌혈 비수기 해소를 위해 전혈·혈소판 헌혈자에게 두바이 쫀득 쿠키(두쫀쿠)를 증정하는 이벤트를 진행 중인 가운데 지난 25일 경기 김포시 헌혈의집 김포구래센터에서 시민들이 헌혈을 하고 있다. 2026.01.25 한수빈 기자

일부 헌혈의집에서 헌혈 비수기 해소를 위해 전혈·혈소판 헌혈자에게 두바이 쫀득 쿠키(두쫀쿠)를 증정하는 이벤트를 진행 중인 가운데 지난 25일 경기 김포시 헌혈의집 김포구래센터에서 시민들이 헌혈을 하고 있다. 2026.01.25 한수빈 기자

부산지역 제과업계가 겨울철 혈액 수급을 돕기위해 부산혈액원 측에 두바이 쫀득 쿠키(두쫀쿠)를 기부하기로 했다. 부산혈액원은 지난 23일 진행된 ‘두쫀쿠’ 이벤트를 오는 다시 진행하기로 했다.

대한적십자사 부산혈액원은 부산 서구 ‘쿠키담’ 연제구 ‘더팬닝’ 부산진구 ‘데이오프데이’ 등 카페가 두쫀쿠를 기부하기로 했다고 278일 밝혔다. 부산혈액원에 따르면 쿠키담은 두쫀쿠 300개, 더팬닝은 600개를 전달할 예정이다. 데이오프데이는 2월 말까지 매주 100개 씩의 두쫀쿠를 꾸준히 지원할 예정이다.

이들 카페가 기부에 나서는 이유는 지난 23일 부산혈액원이 진행한 ‘두쫀쿠 이벤트’로 인해 현혈량이 크게 늘었기 떄문이다. 부산혈액원은 평일 기준 하루 400명 수준이던 헌혈자가 ‘두쫀쿠 이벤트’가 진행된 지난 23일 1200명 가량으로 늘어난 것으로 본다.

두쫀쿠 물량을 확보하게 된 부산 혈액원은 오는 29일과 30일, 헌혈자에게 두쫀쿠를 나눠주는 이벤트를 다시 진행할 예정이다. 오는 29일에는 부산지역 헌혈의 집과 헌혈버스에서 전혈 헌혈자에게 선착순 증정된다. 오는 30일에는 장전센터와 동래센터의 전혈 헌혈자를 대상으로 이벤트를 진행한다.

혈액원 관계자는 “지역사회의 자발적인 기부가 헌혈이 필요한 이들에게 큰 도움이 될 것”이라며 “다시 진행되는 이벤트에 많은 분들이 동참해주길 기대한다”고 말했다.

‘혈액 보릿고개’ 단숨에 뒤집은 ‘두쫀쿠’···헌혈 예약률 5배 치솟고 ‘오픈런’까지

겨울철 한파와 독감 유행, 겨울방학 등이 겹치며 바닥을 보이던 전국 혈액원들이 ‘두바이 쫀득 쿠키(두쫀쿠)’로 헌혈을 유도하고 있다. 일부 지역은 헌혈 예약률이 평소 대비 5배까지 치솟았다. 시민들은 일명 ‘오픈런’까지 해야 살 수 있는 두쫀쿠를 헌혈 한 번에 얻을 수 있고, 혈액원들도 혈액 수급난에서 벗어날 수 있어 ‘일석이조’ 효과를 누리고 있는 ...

https://www.khan.co.kr/article/202601251600001#ENT

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글