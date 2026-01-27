홍천군, 대중교통 사각지대 메우는 ‘희망택시’ 운행 확대

강원 홍천군은 대중교통 취약지역 주민들의 교통 편의를 높이기 위해 올해 ‘희망택시’ 사업을 확대해 추진하기로 했다고 27일 밝혔다.

‘희망택시’는 교통 여건이 열악한 지역의 주민들이 마을에서 중심 시가지까지 이동할 수 있도록 택시를 지원하는 사업이다.

지원 대상 마을의 주민들은 편도 기준 1700원의 기본요금만 부담하면 택시를 이용할 수 있다.

나머지 차액은 자치단체에서 운행 손실보상금 명목으로 운송 사업자에게 지원한다.

지난해 희망택시는 홍천읍 상오안리 공골 마을, 서석면 생곡1리 고분대월, 내면 자운3리 경천마을 등 총 66개 마을을 대상으로 운영됐다.

올해에는 홍천읍 검율리 2반과 4반 음달말, 야루정길, 영귀미면 덕치리 1반과 2반 ‘소군이 마을’이 추가로 운행 대상에 포함됐다.

해당 마을은 오는 6월 30일까지 희망택시를 이용할 수 있다.

홍천군은 희망택시 사업의 안정적인 운영을 위해 매월 운행일지와 이용 현황자료를 점검하고 있다.

홍천군 관계자는 “희망택시 사업은 교통 취약지역 주민의 이동 불편을 덜기 위해 도입한 제도”라며 “앞으로도 희망택시 사업을 지속해서 운영할 방침”이라고 말했다.