차세대 뮤지컬 스타 모두 모여라…‘대학생뮤지컬페스티벌’ 참가팀 모집

DIMF, 4월1일부터 예선 진행 7월6일 어워즈에서 결과 발표

대구국제뮤지컬페스티벌(DIMF)은 다음 달 9일부터 오는 3월12일까지 ‘제20회 DIMF 대학생뮤지컬페스티벌’ 참가팀을 모집한다고 27일 밝혔다.

이는 뮤지컬 전공 대학생들이 실전 무대 경험을 쌓고 역량을 키워 온 대표 프로그램이다. 국내·외 대학 간 선의의 경쟁을 통해 실력을 갈고 닦으면서도, 같은 꿈을 목표로 한 대학생들이 교류의 폭을 넓힐 수 있는 기회로 자리매김하고 있다.

예선은 오는 4월1~20일 진행된다. 주최측은 최소 1막 이상 실연 심사를 통해 본선 진출작을 가린다. 본선 진출작은 4월말쯤 가려질 예정이다.

이후 본선 심사를 통해 단체상 4개 부문과 개인상(연기상) 2개 부문이 선정된다. 단체부문 입상팀에는 200만~1000만원의 상금이, 개인부문 수상자 2명에게는 각 200만원이 주어진다. 경연 결과는 오는 7월6일 제20회 DIMF 어워즈에서 발표될 예정이다.

특히 올해는 본선 진출 대학에 지급되는 공연지원금이 늘었다. 대구·경북지역 대학은 총 1200만원, 국내 타 지역 소재 대학은 1500만원으로 각각 인상된다.

배성혁 DIMF 집행위원장은 “이 축제는 무대 경험이 곧 성장으로 이어지는 실전 교육의 장”이라면서 “지원금 확대와 교류의 장 운영 등으로 참가자들이 더 넓게 연결되고 더 단단하게 성장할 수 있도록 돕겠다”고 말했다.