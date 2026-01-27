현대백화점그룹, 설 앞두고 협력업체에 대금 2332억원 조기 지급

현대백화점그룹은 설 명절을 앞두고 그룹 계열사와 거래 중인 중소 협력사 결제대금을 조기 지급한다고 27일 밝혔다. 이번에 조기지급하는 대금은 2332억원으로, 설 연휴 전인 다음달 10일 지급할 예정이다.

조기 지급 대상은 현대백화점과 거래하는 2100여곳을 비롯해 현대지에프홀딩스·현대홈쇼핑, 현대그린푸드 등 그룹 내 14개 계열사와 거래하는 중소 협력업체 9000여 곳이다. 내수 위축이 장기화하고 고금리·고물가 기조가 지속돼 자금 운영에 어려움을 겪는 협력업체들의 부담을 덜어주기 위해 지급일보다 최대 10일 앞당기는 것이다.

현대백화점그룹 관계자는 “설 명절을 앞둔 시기에는 직원 상여금 등 각종 비용 지출이 늘어나는 데다 경기 회복세가 더디고 금융비용 부담이 지속되면서 유동성 확보가 중요한 협력업체들에게 도움이 될 수 있기를 바란다”며 “앞으로도 중소 협력사와 상생 협력을 위한 다양한 지원 프로그램을 마련해 나갈 방침”이라고 밝혔다.

현대백화점그룹은 중소 협력사의 원활한 자금 운영을 돕기 위한 지원 제도를 운영하고 있다. 현대백화점은 2014년부터 중소 협력업체를 대상으로 연간 60억원 규모의 무이자 대출 제도를 운영 중이며, 현대홈쇼핑은 2013년부터 중소기업 대상으로 상품이나 기술 개발에 필요한 자금을 무상 지원하고 있다.