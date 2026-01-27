창간 80주년 경향신문

[속보]이 대통령 “부동산 팽창은 거품 키워”···다주택자 양도세 중과 유예 폐지 재확인

본문 요약

[속보]이 대통령 "부동산 팽창은 거품 키워"···다주택자 양도세 중과 유예 폐지 재확인

입력 2026.01.27 10:54

수정 2026.01.27 10:59

국무회의서 “자원배분 왜곡 반드시 바로잡아야”

이재명 대통령이 27일 청와대에서 열린 국무회의에서 발언하고 있다. 연합뉴스

이재명 대통령이 27일 청와대에서 열린 국무회의에서 발언하고 있다. 연합뉴스

이재명 대통령은 27일 “모두의 성장을 제대로 실현 위해서는 부동산에 비정상적으로 집중된 우리 사회의 자원배분 왜곡을 반드시 바로잡아야 한다”고 말했다.

이 대통령은 이날 청와대에서 주재한 국무회의에서 이같이 밝히면서 “부동산의 과도한 팽창은 필연적으로 거품을 키운다”며 “성장 잠재력을 훼손하고 국민 전반에 심대한 타격을 더할 수 있으며 더 나아가 사회 구성원의 신뢰마저 손상해서 공동체 안정까지 뒤흔들 것”이라고 말했다.

이 대통령은 “부동산 거품을 통제 못 해서 잃어버린 20년, 30년을 경험하고 큰 혼란을 겪은 가까운 이웃 나라의 뼈 아픈 사례를 반드시 반면교사 삼아야겠다”면서 “이런 어려움을 피하려면 굳은 의지를 바탕으로 실효적인 정책을 지속적이고 안정적으로 추진해야 한다”고 말했다.

이 대통령은 오는 5월9일 폐지되는 다주택자 양도세 중과 유예 조치에 대해 “폐지하겠다”는 방침을 재차 밝혔다.

이 대통령은 “힘들더라도 정책방향을 정하면 잔 파도에 휩쓸리지 말고, 일희일비말고 꿋꿋하게 정책에 안정성을 확보해야 한다”면서 “예를 들면, 다주택자 양도세 중과는 작년에 연장할 때 올해 5월 9일이 끝(이라고 정했다)”고 말했다.

이 대통령은 “특히 (부동산으로) 부당한 이익을 추구하는 잘못된 기대를 반드시 제어해야 한다”면서 “쉽게 휘둘리다 보니 ‘정부 정책도 또 바뀌겠지, 우리가 압력 넣으면 바뀌겠지’ 하는 경향이 일부에서 존재한다”고 말했다.

이 대통령은 이어 “그런 잘못된 기대에 대해 ‘끝나기로 돼 있다’고 하니 마치 새롭게 부동산 양도세 중과하는 것처럼 정책에 대해 공격한다”면서 “부당한 공격”이라고 말했다.

댓글