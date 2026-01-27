SK이노 E&S, 14년 만에 호주 가스전서 생산~선적 완료

SK이노베이션 E&S가 호주 가스전에서 생산한 천연가스를 처음으로 화물 선적까지 완료했다. SK이노 E&S가 2012년 호주에서 해외자원 개발 사업에 참여한 지 14년 만이다.

SK이노베이션 E&S는 27일 호주 바로사 가스전에서 생산한 천연가스를 다윈 LNG(액화천연가스) 터미널로 운송해 화물 선적까지 완료했다고 밝혔다. 바로사 가스전은 호주 북서부 해안에서 약 300㎞ 떨어진 해상에 있는 가스전이다.

가스전의 지분은 SK이노베이션이 E&S 37.5%, 호주 산토스가 50%, 일본 제라가 12.5%다. SK이노베이션 E&S는 2012년 이 사업에 참여해 가스전 매장량 평가, 인허가, 해상 및 육상 설비 건설 등에 총 16억달러(약 2조원)를 투자했다. 국내 민간 기업이 해외 자원개발 초기부터 참여해 LNG 생산까지 마무리한 첫 사례다.

SK이노베이션 E&S는 향후 20년간 연간 130만t의 LNG를 확보할 수 있게 됐다. 국내 연간 LNG 전체 도입량의 약 3%에 달하는 물량이다. 지정학적 위험이 커지며 글로벌 에너지 시장의 변동성이 큰 만큼, 국내 에너지 안보 강화에 이바지할 것으로 SK이노베이션 E&S는 기대했다.

SK이노베이션 E&S는 바로사 가스전 사업의 경우 ‘브라운 필드’ 방식을 채택해 투자비를 절감했다고 설명했다. 신규 LNG 터미널을 짓는 ‘그린 필드’ 방식 대신 바로사 가스전 인근 다윈 LNG 터미널 설비를 개조해 재활용함으로써 비용을 줄였다는 것이다. 또 중동·미국보다 지리적으로 가까운 호주에서 가스를 도입해 운송비용을 낮춰 가격 경쟁력을 높였다. 호주에서 한국으로 가스를 수송하는 기간은 약 10일 정도다.

이종수 SK이노베이션 E&S 사장은 “바로사 가스전의 첫 LNG 생산은 위험성이 큰 자원개발 분야에서 민간 기업이 장기적 안목으로 수십 년간 도전해 이뤄낸 성과”라며 “안정적인 에너지 공급을 통해 국내 자원 안보 확립에 기여하고 SK이노베이션 E&S의 사업 기반을 공고히 하는 핵심 역할을 하게 될 것으로 기대한다”고 말했다.